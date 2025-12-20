La psicóloga Silvia Severino, a través de sus redes sociales, compartió un vídeo en el que no solo defendió a las personas que lloran por cosas pequeñas, sino que explicó que este sentimiento no es sinónimo de debilidad.

Durante mucho tiempo, la sociedad ha asociado el llanto con debilidad, y es común escuchar frases como “no llores”, “eres muy débil” o “tienes que ser fuerte”, entre otras. Sin embargo, para la psicóloga, llorar es una fortaleza que no todos suelen poseer.

“Las personas que lloran seguido no son débiles. Aunque muchos creen que es un signo de debilidad, la ciencia dice lo contrario. Llorar ayuda a procesar emociones complejas y libera estrés acumulado”, comentó Severino.

Según la experta, las personas que lloran con frecuencia suelen adaptarse mejor a los cambios y tienen una conexión más real con sus sentimientos.

“Es una muestra de buena regulación, inteligencia emocional y conexión real con tus sentimientos. Además, quienes lloran con frecuencia suelen ser más resilientes y se adaptan mejor al cambio”, añadió.

Por otro lado, Harvard Health Publishing explicó que llorar es una respuesta natural a diversas emociones, que van desde la tristeza y el dolor profundo hasta la felicidad y la alegría extremas.

Aunque muchos no lo crean, el principal beneficio de las lágrimas es que ayudan a liberar el estrés y el dolor emocional, de acuerdo con la institución mencionada anteriormente.

Asimismo, Eduardo Calixto, académico de las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, agregó que el llanto es uno de los procesos “mágicos” del cerebro, cuya principal función es conectar socialmente a los seres humanos.

“En la naturaleza, no somos la única especie que llora, pero si los que más rápido detectamos la emoción y la compartimos”, comentó Calixto.

De acuerdo con el especialista, lagrimear activa las neuronas espejo, incrementa la frecuencia de su activación y genera oxitocina, una hormona neurotransmisora que potencia el sentimiento de empatía hacia las personas que se encuentran tristes.

“El llanto incrementa el metabolismo cerebral. Normalmente el cerebro recibe un litro de sangre por minuto. Es decir, aproximadamente el 20 por ciento de toda la sangre que el corazón bombea al cuerpo. Sin embargo, con el llanto ese porcentaje de sangre que llega al cerebro es de un 25 por ciento”, manifestó Calixto.

Reprimir constantemente el llanto podría generar acumulación de estrés, ansiedad e incluso problemas psicosomáticos, por lo que llorar no es una debilidad, sino una fortaleza.