El proceso de morir puede entenderse como una secuencia de etapas vinculadas al funcionamiento del cerebro y del organismo. Así lo explicó el doctor Manuel Sans Segarra, quien detalló cómo se produce el apagón final y qué ocurre en cada fase previa a la muerte.

De acuerdo con la explicación del médico, el momento final ocurre de manera repentina. “Y el momento de la muerte es como un ‘click’, es decir, de que tú le das los medicamentos a esa persona para que no lo note tanto y hay un momento y es instantáneo el apagón”. Antes de ese punto, el organismo atraviesa una serie de cambios progresivos que comprometen la actividad cerebral y las funciones vitales.

PUBLICIDAD

Relacionadas Amenaza de muerte por la pérdida de diversidad genética

El especialista señaló que el proceso se divide en tres etapas principales. En la primera, se produce la desconexión del neocórtex, lo que afecta directamente la conciencia. “La primera etapa que se desconecta es el neocórtex. El individuo entonces se empieza a poner obnubilado y empieza a perder la conciencia”.

Etapas neurológicas previas al fallecimiento

En una segunda fase entra en funcionamiento el cerebro medio, también conocido como sistema límbico, asociado a la vida emocional. Según lo descrito, este momento puede estar marcado por alteraciones conductuales.

“Entonces viene el segundo nivel, que es el cerebro medio, el sistema límbico, que por filogenia es el cerebro que tienen los mamíferos. Entonces aquí llevan momentos de donde está la vida emocional. Entonces el enfermo puede pasar etapas de agitación de malestar, están inquietos”, dijo.

La tercera etapa corresponde a la inhibición del cerebro basal o reptiliano, encargado de regular funciones esenciales del organismo. “Y después ya viene la última etapa que es la inhibición del cerebro basal, que se llama reptiliano, que es donde se controla todas las funciones vitales, el corazón, la respiración, la temperatura, el metabolismo”. En este punto comienzan las fallas en la respiración y el ritmo cardíaco hasta su detención definitiva.

Durante el desenlace, el patrón respiratorio cambia de forma progresiva. “Es decir, hacen lo que se llama la respiración hipodérmica, hacen apneas, la respiración se va parando, necesitan que se acumule mucho anhídrido carbónico para que estimule el centro de la respiración y entonces hacen respiraciones profundas, paran, están mucho tiempo sin respirar, hacen, hacen y al final se para”.

PUBLICIDAD

El médico también describió el instante posterior al cese de la vida desde una perspectiva personal. “Y en el momento que se para, si usted lo mira, yo lo vi en mi padre. Aquello ya no es mi padre. Aquello es un cuerpo. Mi padre se ha ido. Ya no es su padre ni su madre. Es otra cosa aquella vida. Es pura materia”.

En ese contexto, vinculó el proceso con principios físicos sobre la materia. “Es una materia que al cabo por la segunda ley de la termodinámica que todo se tiene tendencia al desorden, a la destrucción, esto en 4 días se va a No se perderá un átomo, ¿eh? Es, es materia que nos ha prestado el universo y devolveremos hasta el último átomo, ¿eh?”.

Finalmente, relacionó la composición del cuerpo humano con el origen del universo.