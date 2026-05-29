La manera correcta de cocinar huevos ha sido motivo de discusión durante años, especialmente por la duda sobre si deben introducirse en agua fría o cuando ya está hirviendo.

Aunque muchas personas siguen distintos métodos en casa, recientemente una explicación respaldada por principios científicos volvió a abrir el debate y generó interés entre quienes buscan obtener una cocción perfecta sin romper la cáscara.

El experto en gastronomía científica Heinz Wuth compartió en su cuenta de Instagram “soycienciaycocina” un experimento en el que comparó distintas formas de cocinar huevos para analizar cuál ofrece mejores resultados.

En el primer ensayo, los huevos fueron colocados en una olla con agua fría antes de encender el fuego. Una vez alcanzado el punto de ebullición, permanecieron alrededor de ocho minutos en cocción. Tras retirarlos, la cáscara pudo desprenderse fácilmente y tanto la clara como la yema conservaron una textura adecuada.

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Posteriormente, el procedimiento se repitió utilizando huevos recién sacados de la nevera. Aunque el tiempo aumentó ligeramente hasta los nueve minutos y medio, el resultado continuó siendo favorable. Ninguno presentó grietas y la yema permaneció centrada, lo que reforzó la idea de que comenzar desde agua fría ayuda a mantener la estabilidad del alimento durante el proceso.

Sin embargo, la diferencia apareció en la tercera prueba, cuando los huevos fríos fueron sumergidos directamente en agua hirviendo. A pesar de mantener un tiempo similar de cocción, varios terminaron agrietándose e incluso explotando dentro de la olla.

Según explicó Wuth, esto ocurre debido a que cuando el alimento pasa de una temperatura muy baja al contacto inmediato con agua caliente, el aire se expande rápidamente y genera presión interna que termina rompiendo la superficie exterior.

Por esta razón, especialistas y aficionados a la cocina suelen recomendar evitar cambios térmicos extremos. Una de las alternativas más prácticas consiste en dejar reposar los huevos algunos minutos fuera del refrigerador antes de cocinarlos, permitiendo que alcancen una temperatura más cercana al ambiente.

Otro aspecto importante está relacionado con el tiempo de cocción, ya que este influye directamente en la consistencia final.

Entre 4 y 5 minutos la yema permanece líquida.

Entre 6 y 7 adquiere una textura cremosa.

Entre 9 y 11 minutos completamente duros.

Los trucos caseros también son relevantes en la cocina; algunas personas añaden sal o vinagre al agua para disminuir el riesgo de filtraciones en caso de que la cáscara se fracture.

Asimismo, pasar los huevos a agua fría después de retirarlos del fuego ayuda a detener la cocción y facilita el pelado.

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Expertos también recomiendan prestar atención a la forma de almacenamiento; señalan que la humedad de la nevera podría afectar la capa protectora natural de la cáscara, una barrera que ayuda a proteger el alimento frente a bacterias y factores externos. Por ello, aconsejan conservar los huevos en lugares frescos, secos y con temperatura estable.

Finalmente, aunque no existe una única forma universal de preparar huevos cocidos, las pruebas compartidas indican que iniciar desde agua fría puede ofrecer resultados más uniformes y reducir accidentes durante la cocción.