La caída del cabello en los hombres puede generarse a partir de varios factores como lo es la genética, el estrés, la mala alimentación, efectos secundarios de medicamentos, uso excesivo del calor y productos agresivos para el cuero cabelludo, entre otras.

Alberto Madrona es un barbero, experto en el cuidado personal, y quien en el año 2024 recibió el premio al “Mejor barbero” por la revista “Soy Barbudo”, aseguró que los hombres hoy en día tienen más conciencia acerca de su aspecto físico, debido a que la sociedad ha ido cambiando con el paso del tiempo.

“Esto es fruto de la sociedad en la que vivimos, porque ahora, gracias a las redes sociales, todos podemos ver lo que llevan y cuáles son las tendencias de otros hombres alrededor del mundo, y queremos copiarlas cuando nos gustan”, manifestó Madrona.

PUBLICIDAD

Además, la televisión también se ha convertido en un gran aliado, ya que cada vez están anunciando perfumes y productos de hombres, esto incita a que muchos se preocupen por su apariencia personal.

“Tenemos que pensar que cada vez hay más revistas de hombres en las cuales se habla de cosas como el cuidado de la barba, el cuidado de la piel, entre otros. También hay cada vez más centros dedicados solamente al hombre, ya que antes las estéticas eran casi exclusivamente de mujeres, y eso hacía que muchos hombres no se atrevieran a ir”, argumentó.

Estas nuevas tendencias hacen que los hombres se preocupen por mantener un peinado intacto y buscan fórmulas para evitar e incluso revertir la caída, tanto así que en ocasiones recurren a trasplante capilares para no quedar calvos.

Algunas de las razones por las que el cabello se comienza a caer

Aunque estos injertos pueden ser beneficiosos, Madrona explicó que para evitar que el cabello se comience a caer, debe tener ciertos hábitos saludables como usar productos de calidad.

“Para el cuidado del cabello, deberíamos evitar productos de cosmetología baratos, es decir, los que sean de supermercado o grandes superficies, porque son productos que no son buenos por el tipo de componentes que llevan”, dijo.

Alberto Madrona explicó que lo ideal es utilizar los champús que tenga un pH neutro adecuado para evitar que no se dañe el cuero cabelludo y, además que es importante que siempre verifique los ingredientes de cada producto y no se dejen llevar por los comerciales de televisión.

Como ya lo dijo anteriormente, las personas no son conscientes de que los malos hábitos como fumar, beber, no realizar deporte, no llevar una dieta equilibrada, aceleran enormemente la caída del pelo.

PUBLICIDAD

“Mucha gente presume de cuidarse bien el cabello, pero luego tienen malos hábitos que hacen que tiren por tierra todo ese cuidado”, afirmó.

Otro de los mitos que los hombres siguen creyendo es que la caída del pelo se debe por el uso del gel o la gorra, si bien es cierto que este debe tener un buen lavado, esta es una teoría que ha existido desde muchos años y que no es cierta.

“Da igual, incluso que el gel te apliques así sea de mala calidad, eso no es lo que produce la caída. El problema es que la gente se lo aplica en exceso y, luego no se lava el cabello, por lo que el gel queda en el cuero cabelludo y eso sí que puede producir un daño. Pero si te lavas el pelo de forma correcta, no hay ningún inconveniente”, dijo Madrona.