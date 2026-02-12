El Día de San Valentín es una de las fechas más esperadas por las parejas, amigos y familias. Cada 14 de febrero, las flores, chocolates y cenas románticas se convierten en los grandes protagonistas de la celebración.

Sin embargo, su origen es mucho más antiguo y está rodeado de leyendas y adaptaciones culturales originarias de Europa.

Del martirio romano a la tradición estadounidense

El origen de la festividad parte de la Roma del siglo III, cuando el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre jóvenes soldados tras estar convencido de que los solteros eran mejores guerreros.

Tras esta medida, un sacerdote llamado Valentín desafió la orden y celebró bodas en secreto. Poco después fue descubierto y ejecutado un 14 de febrero, convirtiéndose en símbolo de amor y resistencia, según consignó LATimes.

Mientras estaba preso, la leyenda cuenta que Valentín habría devuelto la vista a Julia, la hija de su carcelero, enviándole una nota de despedida firmada “De tu Valentín” antes de su ejecución en el año 269.

Otra teoría vincula la fecha con la antigua festividad romana de Lupercalia, celebrada a mediados de febrero. Esta fiesta pagana, con raíces en el siglo VI a.C., estaba ligada a la fertilidad y purificación. Para reemplazar estas tradiciones, la Iglesia Católica habría establecido el Día de San Valentín en honor al sacerdote mártir, declarando el papa Gelasio I el 14 de febrero como su día en el año 494.

Llegada de la festividad a Estados Unidos

La tradición del 14 de febrero se popularizó en Europa durante la Edad Media, pero su consolidación en Estados Unidos ocurrió en el siglo XIX.

En ese periodo, los enamorados comenzaron a intercambiar tarjetas con mensajes románticos, un emblema que aún perdura.

Esther Howland, una emprendedora, fue clave al impulsar en el país la producción masiva de tarjetas de San Valentín, conocidas como “Valentines” (“valentinas”). Si bien no inventó las cartas, se le atribuye la difusión que con el tiempo se convirtió en una industria multimillonaria.

“Fue una visionaria. Muchos de los regalos que conocemos para el Día de San Valentín fueron creados por ella”, dijo Nancy Rosin, presidenta de la Asociación Nacional de Coleccionistas de San Valentín, en diálogo con CNN. “Ella popularizó el San Valentín en Estados Unidos”.

Efecto de la celebración del Día de San Valentín

Aunque no es día festivo oficial, en Estados Unidos se celebra con gran intensidad. Calles y comercios se decoran con motivos románticos y los restaurantes ofrecen menús especiales.

Los regalos comunes incluyen ramos de rosas, bombones de chocolate y joyas, aunque últimamente se opta más por experiencias personalizadas.

Con el paso del tiempo, la celebración ha trascendido las parejas y muchos lo festejan con amigos, familiares o compañeros de clases o trabajo. En las escuelas, los niños preparan manualidades y tarjetas, los mientras adolescentes intercambian dulces.

El impacto económico, por su parte, es significativo para el comercio al detal, floristerías, dulcerías, reposterías y restaurantes, con empresas que aprovechan campañas publicitarias.

