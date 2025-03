Cerrar los espejos retrovisores es una práctica que se está volviendo común entre los conductores, pero, aunque parezca algo inofensivo y que no presenta ningún riesgo, lo que muchos no saben es que esto no es aconsejable, debido a que puede evitar accidentes de tránsito.

En algunas ocasiones los conductores deciden guardar los espejos cuando dejan su vehículo parqueado al aire libre, para así evitar que los delincuentes se lo lleven o que sean golpeados por un carro o una moto.

Sin embargo, esta no siempre es la mejor opción y el fundamento que dan algunos especialistas de la materia automotriz es que es mejor dejarlos abiertos y así evitar accidentes.

PUBLICIDAD

¿Por qué no debería cerrar los espejos retrovisores?

La página web El Motor explicó que dejar los espejos abiertos una vez que está estacionado el auto advierte a los otros conductores que allí hay un carro estacionado y que deben tomar la distancia correcta para no golpearlos o rayarlos.

Otro beneficio que tiene es que cuando el espejo retrovisor está abierto, obliga de cierta manera a que el piloto reduzca la velocidad y circule con cuidado, lo que ayuda a que no haya accidentes.

Aunque muchos no lo crean, esto sirve como modo de señalamiento y son de gran ayuda para aquellas personas que van manejando en la vía a una alta velocidad y, en muchas ocasiones, estos han salvado vidas.

Por otro lado, cerrar los espejos podría llegar a ser peligroso a la hora que se reanude su marcha y se olvide volver a replegarlos, ya que esto reduciría drásticamente la capacidad del piloto para monitorear a su alrededor.

Los conductores siempre deben respetar la propiedad de terceros, lo que implica que deben manejar con cuidado y respetar tanto las señales de tránsito como la distancia que debe haber entre un carro y otro.

Aunque con la llegada de los nuevos modelos de carros muchos de estos se recogen de manera automática cuando el vehículo está aparcado, siempre debe tener en cuenta que estos estén abiertos, así evita tener dolores de cabeza.