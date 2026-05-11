Vincent Van Gogh llegó al sanatorio de Saint-Paul-de-Mausole, en Saint-Rémy-de-Provence, el 8 de mayo de 1889, después de varios episodios de crisis nerviosas y tras el incidente en el que se mutiló parte de la oreja en Arlés. Seis semanas después, comenzó con el cuadro que décadas más tarde se convertiría en una de las piezas más reconocidas del arte occidental: La noche estrellada.

Van Gogh pintó La noche estrellada en un asilo

La imagen de remolinos azules y estrellas encendidas no surgió en un estudio convencional ni frente a un paisaje abierto: nació durante su estancia en el sanatorio de Saint-Paul-de-Mausole, donde el artista permanecía bajo supervisión médica. Aunque ocupaba una habitación del segundo piso, Van Gogh pintó La noche estrellada en su estudio de planta baja, durante el día, basándose en observaciones y bocetos.

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De acuerdo con la Encyclopaedia Britannica, el artista describió en cartas a su hermano Theo “la estrella de la mañana” visible al amanecer durante el verano de 1889. Esa vista sirvió como punto de partida para la composición de La noche estrellada, aunque varios elementos del paisaje final no existían realmente frente a su ventana.

El MoMA de Nueva York conserva actualmente la pintura y ha documentado que Van Gogh trabajó en la obra durante su internación voluntaria. El historiador Richard Thomson explica que Van Gogh acostumbraba pintar directamente frente a aquello que observaba. Aunque le prohibieron pintar en su dormitorio, pudo hacer bocetos. Luego, en su estudio de planta baja, realizaba las obras finales combinando esa observación directa con bocetos previos y su imaginación.

Autorretrato de Vincent Van Gogh. ( The Associated Press )

Para La noche estrellada, Van Gogh realizó no menos de veintiuna variaciones de la vista desde su ventana del dormitorio antes de pintar esta versión final. El análisis del MoMA sostiene que mezcló observación astronómica (especialmente de Venus, visible al amanecer), memoria de múltiples bocetos y recursos simbólicos para construir una imagen emocional más que puramente documental. El pueblo visible en la pintura, por ejemplo, fue inventado basándose en un boceto realizado desde una ladera de Saint-Rémy, no desde su ventana.

Por qué La noche estrellada no se pintó directamente frente al paisaje

Van Gogh no quedó satisfecho con el resultado. El Smithsonian Magazine documenta que esta mezcla entre realidad y elaboración imaginativa marcó una etapa compleja para el artista.

Van Gogh atravesaba episodios de ansiedad, aislamiento y dudas profundas sobre su trabajo. La restricción de no poder pintar en su dormitorio, combinada con su desconfianza histórica hacia las composiciones excesivamente imaginarias, lo dejó en un conflicto interno entre lo que veía y lo que creaba.

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La carta donde Van Gogh habló de “un nuevo fracaso”

En una carta a su amigo Émile Bernard de finales de noviembre de 1889, poco antes de abandonar Saint-Rémy, Van Gogh expresó su frustración: “Otra vez me dejé llevar por alcanzar estrellas demasiado grandes: un nuevo fracaso, y ya he tenido suficiente”. Se refirió específicamente a La noche estrellada como un “fracaso”, incluyéndola en una lista de obras que no consideraba buenas.

Van Gogh veía esa búsqueda como un intento fallido de transmitir emociones intensas a través del color y del movimiento. El pintor buscaba que sus obras expresaran estados emocionales profundos, pero no quedó satisfecho con el resultado final de La noche estrellada. La valoración actual de la obra contrasta totalmente con su percepción, ya que no llegó a conocer la fama que alcanzaría después de su muerte.