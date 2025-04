De una burla, ahora le sacan punta para seguirle haciendo frente al racismo desde la Isla del Encanto.

“Tiznando el país: Visualidades y representaciones” arranca una nueva etapa de su colectivo con el lanzamiento de una plataforma digital viva y una serie de proyectos que impulsan la justicia racial y la representación de la afrodescendencia en Puerto Rico.

El organismo codirigido por la historiadora y profesora de la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras (UPR-RP), María Elba Torres Muñoz, y la directora ejecutiva y curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC), Marianne Ramírez Aponte, presentó hoy la nueva herramienta que buscará reunir diversas obras y recursos audiovisuales de figuras afropuertorriqueñas en un solo espacio para generar nuevas lecturas y narrativas sobre sus aportaciones en la cultura nacional desde una perspectiva antirracista.

“Estoy muy emocionada, puedo dar fe de que los sueños se realizan y lo que hay que hacer es perseverar, perseverar y perseverar”, sostuvo Torres Muñoz en conferencia de prensa realizada en el Jardín Botánico de la UPR, donde también estuvo acompañada por la directora artística del proyecto, Al Rosa, así como la creadora de la marca gráfica y su identidad digital, Olga Chapman Rivera; y el artista Welmo Romero Joseph, quien trabajará junto a la cineasta Gisela Rosario Ramos para el estreno del programa televisivo GRIOT 2124, que describieron como una producción afrofuturista que propone una mirada crítica al día a día desde un futuro reparador.

La también investigadora asegura que la nueva apuesta surge tras años de labor académica en sus estudios doctorales y un interés apremiante de erradicar a través de las artes visuales el discrimen y prejuicio que vive desde la niñez como persona negra.

“A mí me partió el corazón, chiquita, estaba en tercer grado, y los niños, y a veces jóvenes, dicen las cosas y no piensan, y recuerdo que toqué una compañera blanca, de colegio, lugar donde se cocina mucho el racismo, y me dice: ‘me estás tiznando’. Y yo no me había dado cuenta por cuánto tiempo yo llevaba guardado ese verbo en mi vida”, contó la educadora, quien aseguró que ese hecho inquietante se convirtió en motor para la iniciativa que busca revalorar la afrodescendencia a través de acciones afirmativas como exposiciones, conferencias, talleres antirracistas, así como presentaciones como AfroCine, así como el evento escénico “TRAZOS: Homenaje en movimiento vivo a Awilda Sterling Duprey”, que subirá a escena en agosto en el Teatro de la UPR.

Este último proyecto contará con la participación de alumnos de dicha institución, así como estudiantes de la Universidad de Sagrado Corazón, bajo la dirección de Awilda Rodríguez Lora.

Ramírez Aponte, por otro lado, inidicó que uno de los logros de “Tiznando el país” ha sido crear un proyecto sensibilizador y efectivo en la lucha contra el discrimen racial a través de un modelo organizativo, sostenible y escalable. La también jefa del MAC aseguró que más allá de un modelo colaborativo, el proyecto también ha logrado integrar la academia, museos, organizaciones de base comunitaria y artistas, así como extenderse más allá de la región metropolitana de la Isla y la diáspora boricua, y proveer un marco de tiempo lo suficientemente amplio para forjar relaciones de confianza con las poblaciones que buscan enaltecer.

Pero la curadora aseguró que queda mucho camino por recorrer al proyecto, que cuenta con el apoyo de la Mellon Foundation y el Fondo Flamboyán para las Artes.

“Estamos conscientes de que los cambios que ambicionamos son sistémicos y que demandan la unión de muchas voluntades. Por ello, todas las estrategias empleadas apuestan a crear un legado de permanencia que se concreta a través de la formación de profesionales, prácticas colectivas de reflexión crítica, la adquisición de obra para nuestros museos y la documentación generada por el proyecto accesible a toda la comunidad a través del repositorio digiral, el programa de televisión, y la cantera de publicaciones y documentales sobre las exhibiciones producidas por el proyecto”, comentó la curadora.

Para conocer más sobre la iniciativa, pueden visitar la página oficial de “Tiznando el país”.