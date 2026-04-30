La andropausia marca para los hombres una fase de transición que llega con el paso de la edad. Pérdida de masa muscular, problemas de sueño y pobre capacidad de concentración son algunos de los síntomas que pueden anunciar que se experimenta este proceso.

“Los hombres por lo general experimentan cambios más graduales y lentamente progresivos”, expuso el urólogo José A. Saavedra Belaunde. “Esto hace que los síntomas sean más difíciles de identificar”, agregó el médico, quien cuenta con una subespecialidad en medicina sexual.

El catedrático auxiliar de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas también expuso que si bien cada caso se evalúa de modo individual, en términos generales el descenso de niveles hormonales suele reflejarse desde los 35 años. Además, expuso lo valioso de orientase con fuentes confiables para manejar adecuadamente el proceso.

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“El acceso a la información es crucial para poder observar este cambio, ya que los complejos y tabúes están haciendo a un lado el beneficio del cuidado de la salud”, dijo al enfatizar lo determinante que es acudir a un experto en manejo hormonal y salud masculina para su tratamiento apropiado.

Para conocer más sobre la andropausia, el doctor Saavedra Belaunde comparte más detalles a continuación:

El mayor consejo para poder hacer frente a los síntomas de la “andropausia” es el de llevar una vida lo más saludable posible y acudir a sus médicos de cabecera para evaluaciones periódicas ( CARLA D MARTINEZ FERNANDEZ )

¿Qué es?

La andropausia es un término que se refiere al declive en los niveles de testosterona que los hombres experimentan a medida que envejecen. Este es un fenómeno gradual, afectando parcialmente los niveles de testosterona, y que ocurre en la mayoría (pero no en todos) los hombres.

¿A qué edad ocurre?

El descenso en niveles hormonales empieza a manifestarse a partir de los 35 años, aproximadamente, a un promedio de reducción de 1% a 2% en el nivel de testosterona. Sin embargo, el cambio es más notable en pacientes de 65 años o más. Cuando los niveles se consideran patológicamente bajos, la condición resultante se llama hipogonadismo.

La reducción en niveles de testosterona es usualmente progresiva, así que la “andropausia” dura toda la vida o hasta que el paciente atienda los síntomas de la misma.

¿Cuáles son los síntomas?

Los más comunes de esta etapa son pérdida de masa muscular, aumento en depósitos de grasa en el cuerpo, fatiga, pobre capacidad de concentración, cambios de humor, problemas para dormir, pérdida del apetito sexual, y reducción de las erecciones mañaneras o espontáneas.

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¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico de esta condición requiere tanto una evaluación médica como muestras de sangre que confirmen que los niveles de testosterona están por debajo de los niveles normales para la edad del paciente.

Los síntomas pueden variar entre pacientes, ya que hay síntomas poco específicos y además hay muchos otros factores a considerar, como el padecimiento de otras condiciones médicas como diabetes, apnea del sueño, problemas cardiacos, niveles de estrés, sedentarismo y obesidad.

¿Cuáles son los tratamientos?

La primera línea de tratamientos incluye el cambio en estilo de vida. El ejercicio regular, una dieta balanceada, manejo de estrés, y la higiene del sueño son nuestras primeras armas. Si el paciente presenta con problemas más severos, o no responde a los cambios de estilo de vida, el remplazo hormonal con testosterona está indicado.

Consulta con tu médico

El mayor consejo para poder hacer frente a los síntomas de la “andropausia” es el de llevar una vida lo más saludable posible y acudir a sus médicos de cabecera para evaluaciones periódicas (incluyendo los laboratorios de rutina y los niveles de testosterona). Es primordial que el tratamiento de esta enfermedad sea de manera eficaz y segura, y para esto se debería procurar a especialistas expertos en manejo hormonal y salud masculina.