La Dra. Jacquelyn Means sabía que quedarse embarazada a los 30 años sería todo un reto.

“Sin duda es más duro para el cuerpo. Te sientes mucho más fatigada. Hay que tener cuidado con ciertas complicaciones”, dice Means, ginecóloga y obstetra de Texas que tuvo su primer hijo a los 37 y el segundo a los 39. “Normalmente todo va bien, pero hay cosas que hay que tener en cuenta”. “Normalmente todo va bien, pero hay cosas que hay que tener en cuenta”.

Al igual que Means, cada vez más mujeres tienen hijos más tarde. Según un informe federal, en 2023 el 21% de los nacimientos en EE.UU. corresponderán a mujeres de 35 años o más, frente al 9% de 1990. Y esta “edad materna avanzada” plantea riesgos tanto para las madres como para los bebés.

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Las embarazadas de más edad tienen más probabilidades de padecer enfermedades como hipertensión y obesidad, por ejemplo, y son más propensas a desarrollar complicaciones en el embarazo. Tienen más probabilidades de someterse a cesáreas y dar a luz gemelos o bebés con algunas anomalías genéticas.

Pero no se preocupe demasiado. Los riesgos suelen ser bajos; sólo son más altos que la media. Y aunque la mayoría de las mamás mayores tienen embarazos normales, los médicos dicen que hay formas de reducir el riesgo y prevenir problemas antes, durante y después del embarazo.

“Las madres de más de 35 años pueden tener un embarazo sano y un bebé feliz”, afirma el Dr. Michael Warren, director médico y de salud de March of Dimes, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la salud de madres y bebés.

Antes de quedarte embarazada

La Dra. Ashley Zink, especialista materno-fetal de la Universidad de Texas Southwestern, dice que optimizar tu salud es como “construir la primera casa de tu bebé”.

Esto implica seguir los consejos tradicionales de seguir una dieta equilibrada, mantenerse activo y evitar comportamientos de riesgo como fumar.

“Asegúrese de que los buenos hábitos de salud que ha establecido a lo largo de su vida siguen vigentes”, añade Warren. “Si tiene enfermedades crónicas, asegúrese de que están bien controladas. Asegúrese de que recibe atención médica preventiva con regularidad”.

Estar lo más sana posible es importante, dice Zink, porque el embarazo puede ser tan riguroso como un maratón.

“Tu volumen de sangre se expande; es un trabajo más duro para tu corazón”, dijo. “Y simplemente las molestias del embarazo -todo tipo de cosas- se toleran un poco mejor si tienes una buena condición física”.

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Un chequeo antes de intentar concebir puede ser útil, dicen los médicos, ya que te permitirá hablar de tus problemas de salud, recibir tratamiento para cualquier enfermedad que pueda afectar a tu embarazo y asegurarte de que estás al día en las vacunas.

Durante el embarazo

Los médicos sugieren hacerse una ecografía en el primer trimestre, que puede medir el tamaño del feto, ayudar a confirmar la fecha del parto y comprobar si hay fetos múltiples.

Las mujeres mayores de 35 años tienden a producir más cantidad de la hormona que estimula los ovarios para producir óvulos, y también pueden recurrir a la fecundación in vitro para quedarse embarazadas. Ambas cosas aumentan la probabilidad de gemelos o trillizos, lo que te expone a un mayor riesgo de complicaciones como el parto prematuro.

Las mujeres mayores también pueden considerar la posibilidad de someterse a una extracción de sangre para realizar pruebas prenatales no invasivas, que pueden detectar anomalías cromosómicas en el feto, como el síndrome de Down y la trisomía 13 o 18. Según Stanford Medicine Children’s Health, el riesgo de síndrome de Down es de aproximadamente 1 entre 1.250 para una mujer que concibe a los 25 años y aumenta a aproximadamente 1 entre 100 para una mujer que concibe a los 40 años.

Si el cribado sugiere que el feto está en riesgo, el médico puede recomendar pruebas diagnósticas más invasivas. Entre ellas se incluyen la amniocentesis, en la que se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico del útero, o la biopsia de vellosidades coriónicas, en la que se extraen células de la placenta.

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Zink señala que las mujeres mayores también pueden solicitar una “ecografía de crecimiento” en torno a las semanas 32 o 34 de embarazo.

“Nos muestra si la placenta sigue haciendo un buen trabajo”, dijo. “¿Tiene un líquido normal? ¿Tiene un crecimiento normal?”

Las ecografías al final del embarazo también pueden detectar problemas en el feto.

“Sabemos que cuando las mujeres se quedan embarazadas más tarde, aumenta el riesgo de defectos congénitos”, sobre todo cardíacos, afirma Warren.

También hay un mayor riesgo de mortinatalidad, aunque el riesgo sigue siendo muy pequeño.

“A medida que se acerca la fecha del parto”, dice Warren, “es muy importante estar atenta a esas señales, como los movimientos fetales. ¿Todavía puedes sentir al bebé moviéndose y dando patadas?”.

Conoce los riesgos

El porcentaje de bebés nacidos por cesárea aumenta con la edad materna, con una media del 48% de los nacidos vivos en mujeres de 40 años o más, según March of Dimes, que analizó los años 2022 a 2024. Las mujeres que se someten a cesárea tienen un riesgo significativamente mayor de complicaciones maternas, como infecciones y hemorragias, que las que dan a luz por vía vaginal.

Según March of Dimes, entre las razones médicas que justifican las cesáreas se encuentran las afecciones crónicas que pueden hacer que el parto vaginal sea arriesgado, como la diabetes o la hipertensión. Otras razones incluyen complicaciones durante el parto, como tener un bebé muy grande, lo que puede ocurrir cuando una madre tiene diabetes gestacional, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo y puede afectar su salud y la de su bebé.

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Los problemas de placenta, que pueden provocar hemorragias peligrosas antes o durante el parto, también son más probables en las mujeres mayores. (Al igual que otros problemas, no ocurren con tanta frecuencia. El desprendimiento prematuro de placenta, cuando la placenta se separa del útero, ocurre en aproximadamente 1 de cada 100 embarazos en general).

Means dio a luz a sus dos hijos por vía vaginal, pero tuvo problemas relacionados con la placenta. También padeció diabetes gestacional en ambos embarazos.

Tras dar a luz a su primer hijo, una niña, en 2023, parte de su placenta quedó retenida y tuvo que ser extirpada, y necesitó tratamiento para una hemorragia posparto. Una semana después de dar a luz a su hijo, el año pasado, sufrió una hemorragia grave y tuvo que ser tratada en el hospital.

“Así que mis dos bebés intentaron matarme un poco”, bromeó. “Una vez que superé todos esos problemas de sangrado, he estado bien... Y mis dos hijos están súper sanos, así que estoy agradecida por ello”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.