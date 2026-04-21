La Alianza de Autismo de Puerto Rico llevará a cabo este sábado, 25 de abril, una cumbre educativa y recreativa como parte de las actividades del Mes de Concienciación sobre el Autismo.

El evento se realizará en el Parque Luis Muñoz Marín, en San Juan, en horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., con entrada gratuita y abierta al público.

La jornada contará con un variado programa que combinará orientación, actividades educativas y entretenimiento para toda la familia. Entre las presentaciones confirmadas figuran propuestas artísticas como El Trotamundos y Taller Areyto, además de espacios informativos sobre el trastorno del espectro autista.

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Durante la actividad, los asistentes también tendrán la oportunidad de escuchar a portavoces de la organización, expertos en el tema y testimonios de personas con autismo junto a sus familiares, quienes compartirán sus experiencias.

Como parte de la organización del evento, la Alianza hizo un llamado a voluntarios adultos mayores de 21 años interesados en colaborar. Las personas pueden comunicarse a los teléfonos (407) 364-9032, (787) 647-2918 o (787) 642-8928 para más información.

De forma previa a la cumbre, el viernes 24 de abril se celebrará el “Casual Day Nacional”, una iniciativa que invita a la ciudadanía a vestir la camiseta oficial de la campaña de este año en apoyo a la concienciación sobre el autismo.

Quienes deseen adquirir la camisa pueden hacerlo en la tienda de la Alianza, ubicada en el Centro Comercial Plaza Señorial, en el área de restaurantes, la cual permanecerá abierta hasta principios de mayo.

La organización reiteró la importancia de este tipo de actividades para promover la inclusión, la educación y la visibilización de las personas con autismo en Puerto Rico.