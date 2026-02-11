La prevalencia del Trastorno del Espectro de Autismo (TEA) continúa en aumento a nivel mundial, y en Puerto Rico en particular tiene una de las tasas más aceleradas en la niñez temprana, según revelan cifras dadas a conocer este martes por la Alianza de Autismo de Puerto Rico.

Los datos más recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que la prevalencia de autismo en Puerto Rico alcanzaba para el 2022 a cerca del 5% de la niñez temprana, uno de cada 21 niños de cuatro años (4.7%) y uno de cada 36 niños de 8 años (2.6%). Estas cifras son provistas por la Red para la Vigilancia de Autismo y Desórdenes del Desarrollo (ADDM, por sus siglas en inglés) del CDC.

El autismo es actualmente el cuarto diagnóstico más frecuente del Programa de Educación Especial, indicó Joyce Dávila, directora ejecutiva de la Alianza.

“Hace 13 años, había unos 3,000 estudiantes registrados en Educación, menos del 3%, bajo la categoría de autismo en Puerto Rico. Ahora hay más de 15,000, que es el 15% de la población de Educación Especial. Eso muestra el crecimiento exponencial del autismo, que cada día toca más familias puertorriqueñas”, subrayó.

La Alianza de Autismo de Puerto Rico presentó su nueva campaña para el 2026. ( Suministrada )

Nueva campaña de concienciación

La Alianza compartió esos datos durante una actividad que sirvió además para lanzar nueva campaña “Unidos por la Concienciación del Autismo 2026”, una iniciativa que se extenderá hasta el mes de abril, y con la que esperan recaudar fondos para respaldar los servicios y programas que ofrecen a personas con autismo y sus familias.

“La meta de este año es lograr la venta de 50 mil camisas conmemorativas 2026. Cada camisa vendida será en apoyo a la lucha por los servicios que ofrecemos, como el Proyecto METAA (Misión, Empresarismo y Trabajo para Adolescentes y Adultos con Autismo) dirigido a jóvenes y adultos. Los recaudos nos permiten crecer, llegar a más familias y desarrollar más apoyos, orientaciones y programas, para que las familias dentro del espectro no se queden sin acompañamiento”, sostuvo Dávila.

La camisa alusiva a la nueva campaña de la Alianza de Autismo de Puerto Rico estará a la venta al público y servirá para ayudar a costear los servicios que ofrece esa institución. ( Suministrada )

Explicó que, desde la sede de la Alianza en Puerto Nuevo, se ofrecen “talleres de artesanía, adiestramiento para el empleo y experiencias de desarrollo de destrezas”, que han contribuido a lograr que varios de sus participantes consiguieran empleo en empresas que colaboran con la Alianza.

El proyecto METAA en particular persigue brindar oportunidades reales de formación y empleo para jóvenes y adultos en el espectro, de manera que puedan tener más participación laboral. En Puerto Rico, se estima que apenas entre un 5% y un 10% de los adultos con autismo cuentan con empleo.

Ese programa, sin embargo, requiere de una inversión anual de sobre $150,000, que se cubre en gran medida con la venta de camisas y otros artículos como medias, vasos, stickers, prendedores, corbatas, bandanas, banderines, entre otros. Están disponibles en la tienda de la Alianza de Autismo, en el Señorial Plaza, 35 farmacias Coopharma, 50 farmacias Aliadas, así como a través del portal www.alianzaautismo.com.

Además, como parte de sus actividades, el 26 de febrero tendrá lugar un torneo de golf, a beneficio de la Alianza en el Dorado Beach East Course. Será el tercer año consecutivo que se llevará a cabo el PR Logistics & Friends Golf Tournament, organizado por la Fundación AyudAR y Central Drug Dorado, y contará con los peloteros Jorge Bell, Carlos Delgado y Albert Pujols como invitados especiales.

Asimismo, como parte del Mes de Concienciación del Autismo, el sábado 25 de abril, Día del Autismo, tendrá lugar una actividad familiar gratuita en el Parque Luis Muñoz Marín, a la que está invitado todo Puerto Rico, y en especial las personas con autismo, sus familias, cuidadores, aliados y comunidad en general.

“Invitamos a todas las personas que quieran sumarse a apoyar y promover esta campaña en sus empresas, instituciones educativas, familias, iglesias, municipios, agencias y comercios, a comunicarse con nosotros. Juntos, somos más fuertes y logramos mejores resultados. Ya cumplimos 22 años trabajando en esta causa y seguiremos luchando cada día más por los derechos de esta creciente población”, afirmó la directora ejecutiva de la Alianza.

Dávila, quien también especialista en deficiencia del desarrollo e intervención temprana, aprovechó la ocasión para exhortar a las agencias gubernamentales a hacer los ajustes necesarios para cumplir con las disposiciones de la Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista (Ley 163-2024), que busca facilitar la implementación de política pública para la población con TEA, así como garantizarles la continuidad de la cubierta médica. Denunció que, un año y medio después de la aprobación de esa ley, todavía ninguna agencia gubernamental ha enmendado sus normas y reglamentos para cumplir con ese estatuto.

Asimismo, aprovechó para llamar la atención a una nueva propuesta del Departamento de Educación sobre regulación de los Asistentes de Servicios Especiales, conocidos como T1. Afirmó que limitarlos a uno por salón sería “condenar a nuestros estudiantes con autismo al fracaso”, pues en cada salón de ruta o contenido suelen haber hasta 10 estudiantes con necesidades diversas que requieren apoyo individualizado.

También cuestionó recientes cambios a Mi Portal Especial (MiPE), la plataforma digital del Programa de Educación Especial, donde “una de las razones más comunes por las que muchos estudiantes necesitan asistencia”, la ansiedad, “de la noche a la mañana esa opción ya no aparece como estaba en la plataforma”.