Paulo Morales, presidente de la ONG TEActiva, celebró las iniciativas de concientización recientes, como la prohibición de la ciudad de Buenos Aires de usar pirotecnia ruidosa, pero advirtió que los cambios no pueden imponerse de manera abrupta.

“El autismo nos enseña día a día que las cosas vayan pasito a pasito”, afirmó, y remarcó que las decisiones “de un día para el otro” suelen generar resistencia y frustración.

Morales reconoció que algunas medidas, entre ellas, la que acaba de adoptar la administración de Jorge Macri, generan alivio inmediato, pero llamó a no perder de vista el contexto general. “La medida se recibe con alegría, pero también con un llamado de atención”, explicó.

Sostuvo, en la misma línea, que el crecimiento de los casos volvió urgente el debate: “La problemática del autismo está creciendo tanto que algo había que hacer”, dijo. Sin embargo, insistió en que el abordaje debe ser gradual, consensuado y sostenido en el tiempo.

No es solo un día: el impacto cotidiano

Uno de los puntos centrales que remarcó el especialista fue el impacto de la hipersensibilidad sonora. “No es solamente dos o tres días que hay que aguantarse”, señaló, respecto a las fechas festivas de diciembre.

Precisó que para una persona neurodivergente los estímulos abrumadores forman parte de la vida diaria. “Cuando tenés sonidos fuertes, no tienes dónde ir”, advirtió, y agregó que estas situaciones pueden generar retrocesos importantes.

En ese sentido, indicó que reducir ciertos estímulos “vale la pena”, pero alertó que el problema va más allá de fechas puntuales. “Con que vayamos a pirotecnia de ruido cero está bien, pero ¿qué pasa con la contaminación sonora de las ciudades, el tránsito o la música de los bares?”, planteó.

Por qué crecen los diagnósticos

Morales subrayó que el aumento de los casos no puede explicarse desde una sola variable. “El autismo no puede estar englobado solo en un tema médico, atraviesa a toda la sociedad”, afirmó. Si bien mencionó una posible propensión genética, apuntó a múltiples factores que influyen en los primeros meses de vida: ambientales, alimenticios, tecnológicos, médicos y situacionales.

Ante la falta de estadísticas locales, explicó que en la Argentina se utilizan datos internacionales. “No tenemos estadísticas oficiales, que reclamamos hace años, para saber dónde estamos parados”, apuntó.

En ese marco, citó la evolución de los registros en Estados Unidos, donde el diagnóstico pasó de un niño cada 150 hace 20 años a uno cada 31 este año, con proyecciones aún mayores, y el caso de Brasil, que informó un niño cada 38, según datos del censo 2022.

El referente de TEActiva valoró cada avance: “Todo lo que se hace con buena voluntad es positivo. Estamos aprendiendo”. Como padre, explicó que la experiencia cotidiana con su hijo le muestra que cada familia conoce su propio ritmo y que imponer estándares genera angustia. “No hay que forzar procesos ni juzgar”, insistió.

Entre las recomendaciones, pidió a madres y padres informarse y leer sobre autismo para evitar pérdidas de tiempo por desconocimiento. “Lo más importante es respetar el ritmo de aprendizaje y acompañar”, concluyó.

La ciudad de Buenos Aires avanzó con una prohibición total del uso de pirotecnia con “efecto audible” en todo su territorio, con el objetivo de disminuir los daños que el estruendo provoca en menores de edad, adultos mayores y personas con autismo, como también en animales y el ecosistema urbano.

La decisión, impulsada por el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, amplía una restricción que hasta ahora se aplicaba solo en áreas puntuales —como hospitales y reservas ecológicas— y establece un nuevo criterio general: la Ciudad pasa a ser, de manera integral, una “zona calma” libre de artificios con efecto audible.

El anuncio se conoció a través de un mensaje publicado por Macri en la red social X, donde detalló los fundamentos de la medida. “La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, escribió el mandatario.