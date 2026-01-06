Los menores de entre 14 a 21 años que están bajo la custodia del Departamento de la Familia y tengan diagnósticos de autismo u otras deficiencias en el desarrollo contarán desde este año con un nuevo programa en el que se le ayudará a obtener destrezas académicas, laborales, manejo del dinero, toma de decisiones y participación comunitaria para que logren independencia en su vida adulta.

Este programa, llamado Wonder, fue anunciado este martes por la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza. Beneficiará a unos 40 de los 383 jóvenes que reciben servicio del Programa de Vida Independiente.

PUBLICIDAD

Según explicó la funcionaria, se ha identificado una necesidad crítica al momento en que estos jóvenes cumplen los 21 años y salen del programa, ya que algunos continúan requiriendo apoyos estructurados para vivir de manera segura y estable en la comunidad, particularmente aquellos con diagnósticos dentro del espectro del autismo y otras deficiencias en el desarrollo. Por tal razón, se desarrolló un proyecto piloto de vivienda y apoyo, dirigido a jóvenes mayores de 21 años con autismo y deficiencias en el desarrollo.

“El proyecto ‘Wonder’ va dirigido a nuestros jóvenes de vida independiente, estos son jóvenes entre los 14 y los 21 años, 20 años 11 meses 30 días, que son parte del sistema, verdad, han tenido que ser protegidos y nosotros hemos brindado, pues, todos los servicios hasta que llegan a estas edades y a partir de los 14 años, independientemente tengan o no un plan de adopción concurrente, ellos pueden formar parte del Programa de Vida Independiente. Aquí se les ayuda a establecer las destrezas, a desarrollar todas esas destrezas necesarias para la etapa de su adultez, y se les encamina en la vida para que una vez lleguen a los 21 años, la expectativa, pues, puedan tener ya una formación formal e informal para poderse desenvolver como buenos ciudadanos”, detalló la funcionaria.

Informó que la agencia escogió, mediante un proceso competitivo, a la empresa Sweet Corp., para proveer la experiencia residencial y de apoyo a los menores de edad. Para este proyecto, Familia invertirá $4 millones.

“Las facilidades van a estar ubicadas en la región de Bayamón, con acceso a recursos comunitarios, educativos, laborales y de salud. Entre los servicios que van a estar recibiendo nuestros jóvenes en este programa, particularmente, va a ser acompañamiento en destrezas de vida diaria dirigidos a fortalecer esa autonomía que se requiere para poder vivir solos o en pareja”, precisó Roig Fuertes.