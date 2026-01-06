La Fiscalía de Caguas, presentó cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas contra Christian Serrano Rosario, imputado de dar muerte a su hijo de cinco años en Caguas, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Amed Rivera Millán y Stephanie Pérez Díaz radicaron un total de dos cargos contra Serrano Rosario, ante la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Irmarie Colón Massó, por violación al artículo 93(a) del Código Penal - asesinato en primer grado- y un cargo por violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas.

Ficha suministrada por la Policía de Christian Serrano Rosario, acusado de asesinar a su hijo de cinco años. ( Suministrada )

La jueza Colón Massó encontró causa en ambos cargos y le fijó a Serrano Rosario una fianza de $850,000 por cada cargo, para un total de $1,700,000, la que no prestó, siendo ingresado en prisión. La vista preliminar fue señalada para el martes, 13 de enero de 2026.

De la investigación a cargo del agente Elvin Adán Matías, de la División de Homicidios se desprende que el lunes, 5 de enero, en la carretera 789, del sector El Tamarindo en Caguas, Serrano Rosario cometió el delito de asesinato en primer grado contra Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, su hijo biológico de cinco años de edad. Este acto violento fue consumado en la residencia de la víctima, donde vivía con sus padres, Christian Serrano Rodríguez y Elisa Milagros Rodríguez Díaz, mediante el uso de un arma blanca. El arma fue ocupada en la escena, al igual que el vehículo del sospechoso.

En declaraciones escritas, Gómez Torres sostuvo que, “reconocemos el profundo dolor que provoca esta tragedia y expresamos nuestra solidaridad con la familia del niño Chris Ezequiel. El Departamento de Justicia procesará este caso con el máximo rigor que dispone la ley y reafirmamos que, bajo esta administración, no existe espacio alguno para la violencia contra nuestra niñez”.