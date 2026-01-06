Consternada por el asesinato de un menor de edad en la víspera del Día de Reyes, la gobernadora Jenniffer González Colón reveló que el padre que supuestamente apuñaló hasta la muerte a su hijo de cinco años en Caguas padecía de una condición mental.

Pero, dejó claro que no será excusa para que sea procesado por lo que describió como un “desgarrador” crimen.

“Un niño de cinco años que estaba empezando a vivir fue víctima de una condición mental de su papá. Eso es más desgarrador todavía. Ahora, aquí no vamos a tener leniencia ninguna. El Departamento de Justicia tiene instrucción, de una vez la Policía finalice (la investigación), se radiquen los cargos correspondientes y con mucha fuerza tengo que decir que aquí no va a haber ‘break’ ninguno se le va a radicar para que cumpla con todo el peso de la ley. Esto es una muerte atroz”, aseguró la funcionaria, en medio de una actividad de repartición de regalos en Canóvanas.

PUBLICIDAD

De inmediato, la primera ejecutiva pidió al país “buscar ayuda” para enfrentar problemas de salud mental.

“Significa que hay que buscar ayuda y buscar ayuda a tiempo para no ver casos como este”, insistió.

Según la investigación preliminar, la madre de Chris Ezequiel salió de su hogar, ubicado en el sector El Tamarindo del barrio Tomás de Castro 2, a comprar un medicamento para el niño, dejando al menor bajo el cuidado de su progenitor, Christian Serrano Rosario, de 32 años. Al regresar, encontró a su hijo sin vida y con heridas de arma blanca.

Tras el terrible hallazgo, el padre presuntamente abandonó la vivienda en un vehículo marca Lexus, pero fue detenido por la unidad motorizada de la Policía en la calle Degetau, en Caguas.

A Serrano Rosario se le radicaron cargos este martes por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

La gobernadora comentó, además, que Serrano Rosario se encargaba de cuidar a su niño de manera regular.

“Y pensar que esta era la persona que cuidaba al niño todo el tiempo y que no había presentado signos de violencia. Pero, aparentemente tenía condiciones de salud mental”, subrayó González Colón.

Busque ayuda

Si tiene pensamientos suicidas o necesita ayuda para enfrentar alguna crisis de salud mental puede comunicarse con la Línea PAS, un recurso de apoyo gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 1-800-981-0023, 9-8-8, y mediante el Sistema de Videollamadas en Lenguaje de Señas para Personas Sordas (VRS) al 787-615-4112.