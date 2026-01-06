El niño de 5 años que fue asesinado ayer, víspera del Día de Reyes, en una residencia en Caguas, estaba bajo el cuidado de su padre, quien fue detenido posteriormente cerca del Walgreens de la calle Degetau en ese municipio, informó este martes la Policía de Puerto Rico.

El pequeño fue identificado como Chris Ezequiel Serrano Rodríguez.

Según se detalló en el reporte policíaco, la madre de Chris Ezequiel salió de su hogar a comprar un medicamento para el niño, dejando al menor bajo el cuidado de su progenitor, de 32 años.

Al regresar, encontró a su hijo sin vida y con heridas de arma blanca.

Tras el terrible hallazgo, el padre presuntamente abandonó la vivienda en un vehículo marca Lexus, pero fue detenido por la unidad motorizada de la Policía.

La Uniformada indicó que el sospechoso permanece detenido a la espera de la posible radicación de cargos.

El caso, catalogado por la Policía como una “muerte violenta”, está siendo investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, bajo la supervisión del fiscal Denny Soto y los agentes Elvin Adams y Ana Rosario, junto al sargento Anthony Egea.