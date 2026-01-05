Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan la muerte de un niño de 5 años ocurrida esta tarde en una residencia del barrio Tomás de Castro, en Caguas.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona que no respondía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al menor sin vida, con heridas causadas por un arma blanca, en medio de un incidente catalogado como violencia doméstica.

Al momento, se desconocen las circunstancias del suceso, aunque la Policía indicó que un hombre fue detenido para fines de investigación.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en coordinación con el fiscal de turno están a cargo de la investigación.