Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, el niño de 5 años que fue asesinado ayer en Caguas, era nieto de una empleada civil de larga trayectoria en la Oficina del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, confirmó el superintendente Joseph González este martes.

“En el día de ayer ocurrió una tragedia que ha impactado profundamente a todos en Puerto Rico y, directamente a quienes laboramos en la Policía de Puerto Rico; el asesinato de un niño de cinco años, nieto de una empleada civil que por décadas ha servido en la Oficina del Superintendente, pieza clave en nuestro equipo de trabajo y quien es una compañera muy querida por todos los que la conocen”, reveló González en declaraciones escritas.

“Como institución, estamos consternados por este suceso que enluta a una familia y sacude al pueblo de Puerto Rico, particularmente en medio de las festividades navideñas. No obstante, es importante dejar claro que este caso —reportado ayer alrededor de las 4:44 p. m.— fue atendido con el mismo rigor, compromiso y sentido de urgencia que todos los casos que investiga la Policía de Puerto Rico, en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses", señaló.

El superintendente aclaró que el sospechoso del crimen, padre del menor, no es hijo de la empleada; la madre de Chris Ezequiel es quien es hija de la trabajadora de la Policía.

“A nuestra compañera y a su hija, madre de Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, les expresamos nuestro más sentido pésame y elevamos nuestras oraciones por esta familia”, agregó.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos de apoyo socioemocional, que incluyen psicología y capellanía para brindarle acompañamiento y respaldo durante este difícil proceso”, afirmó González.

Finalmente, el superintendente enfatizó que no se ofrecerán comentarios adicionales fuera del debido proceso de ley, con el fin de evitar especulaciones.

El padre del menor presuntamente abandonó la vivienda en un vehículo marca Lexus, pero fue detenido por la unidad motorizada en la calle Degetau. ( Pedro Correa Henry )

Reacciona el Departamento de la Familia

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó que la agencia se activó para atender el incidente según trascendió la información sobre el crimen.

“Nosotros actuamos de manera inmediata”, afirmó, al reconocer que supieron del caso mediante alertas de los medios de comunicación.

Dijo que “no hay antecedentes. No hay otros menores, no hay referidos previos de ningún tipo relacionado ni a este niño ni a ninguno de sus dos padres”.

Roig Fuertes indicó que la investigación continua, por lo que no puede dar más información.

Aprovechó, sin embargo, para enviar la condolencia a la familia afectada.

“Es un caso que apela a las más intrínsecas emociones, un niñito de 5 años en víspera de Reyes, verdad, pues pierde su vida de esta manera tan trágica”, sostuvo este martes durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Los hechos

Según la investigación preliminar, la madre de Chris Ezequiel salió de su hogar, ubicado en el sector El Tamarindo del barrio Tomás de Castro 2, a comprar un medicamento para el niño, dejando al menor bajo el cuidado de su progenitor, de 32 años. Al regresar, encontró a su hijo sin vida y con heridas de arma blanca.

Tras el terrible hallazgo, el padre presuntamente abandonó la vivienda en un vehículo marca Lexus, pero fue detenido por la unidad motorizada de la Policía en la calle Degetau, en Caguas.

El sospechoso permanece detenido a la espera de la posible radicación de cargos.