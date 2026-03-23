Científicos boricuas hallan proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% precisión
La enfermedad es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico.
PUBLICIDAD
Un grupo de científicos del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) halló en un estudio inicial que una proteína de la sangre detectó un diagnóstico de cáncer colorrectal con una precisión de más de 70%.
La proteína encontrada en la sangre es la IGFBP2, la cual según informó este lunes el CCC-UPR en un comunicado, podría ayudar a detectar el cáncer colorrectal de forma más temprana que algunas pruebas actuales.
“La validación de nuevas herramientas como IGFBP2 nos acerca a lograr diagnósticos más tempranos y accesibles para nuestra población”, afirmó en el comunicado Elba Caraballo Rivera, subdirectora del CCC-UPR.
Relacionadas
El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico y el segundo más común entre hombres y mujeres en la isla con el 13.1% y 13.2%, detrás de próstata (40.6%) y seno (29.7%), respectivamente.
La nota agrega que en estudios iniciales, un panel que incluye la proteína IGFBP2, logró identificar la enfermedad del cáncer colorrectal con una precisión de más de 70%, lo que representa un paso importante hacia pruebas menos invasivas.
Muchas veces se detecta en etapas avanzadas, lo que hace más difícil su tratamiento, indicó la nota.
Por eso, detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Referente al cáncer colorrectal, el número de casos en personas de 20 a 49 años en Puerto Rico está aumentando al doble del porcentaje anual en Estados Unidos, según un informe que presentó hace un tiempo el CCC-UPR.
El ‘Informe de tendencias de incidencia de cáncer colorrectal entre los años 2020-2021 en Puerto Rico en comparación con Estados Unidos’ precisó que cerca del 10 % de los casos en la isla corresponden a individuos de entre 20 y 49 años.
En el CCC-UPR se desarrollan estudios que buscan entender mejor esta enfermedad y encontrar formas más simples y accesibles de detectarla.
Estos proyectos incluyen desde investigaciones en laboratorio hasta estudios con impacto directo a las comunidades, con el objetivo de beneficiar directamente a la población puertorriqueña.
Uno de esos proyectos, el Artificial Intelligence-based Medical Data (AIMED), estudia cómo el sistema inmunológico interactúa con el cáncer y cómo esto puede ayudar a mejorar las pruebas diagnósticas en el futuro, especialmente en poblaciones diversas como la nuestra.
El CCC-UPR es una corporación pública dedicada a la investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer en la isla.