La mayor organización profesional de cirujanos plásticos del país recomendó que las cirugías de reafirmación de género se retrasaran hasta que los pacientes cumplieran 19 años, cambiando así la postura del grupo sobre este tema tan políticamente controvertido y apartándose de las orientaciones de otras importantes organizaciones médicas.

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos declaró el martes que no encuentra “pruebas suficientes” de que los beneficios de las cirugías torácicas, genitales y faciales en menores con disforia de género superen los riesgos. Para ello se basó en dos publicaciones recientes y muy debatidas sobre el tema, el Cass Review de un médico de alto nivel de Inglaterra y un informe de 2025 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

“Esta declaración de posición no busca negar o minimizar la realidad de la angustia de ningún paciente, y no cuestiona la autenticidad de la experiencia de ningún paciente”, dice la declaración de posición. “En cambio, la ASPS afirma que la atención verdaderamente humana, ética y justa, en particular para niños y adolescentes, debe equilibrar la compasión con el rigor científico, las consideraciones de desarrollo y la preocupación por el bienestar a largo plazo”.

La declaración no es una directriz clínica, señala el documento. La sociedad tampoco realizó una evaluación independiente de la evidencia ni adoptó otras medidas que implicaría el establecimiento de nuevas directrices asistenciales.

Otros grupos médicos mantienen su orientación

El cambio se produce cuando la administración del presidente Donald Trump presiona a los proveedores de atención médica para que limiten o detengan la atención de afirmación de género para las personas transgénero, en particular los niños.

“Hoy marca otra victoria para la verdad biológica en la administración Trump”, dijo el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, en un comunicado. “La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos ha establecido el estándar científico y médico para que todos los grupos de proveedores lo sigan”.

Otras asociaciones médicas importantes se mantuvieron firmes, señalando que las directrices actuales ya exigen precaución en la cirugía de menores.

La cirugía de reafirmación de género es poco frecuente entre los niños estadounidenses, según muestra una investigación. Y menos de 1 de cada 1,000 adolescentes estadounidenses recibe medicación para afirmar su sexo.

La Academia Americana de Pediatría “no incluye una recomendación general de cirugía para menores” con disforia de género, dijo su presidente, el doctor Andrew Racine. “La AAP sigue manteniendo el principio de que los pacientes, sus familias y sus médicos -no los políticos- deben ser quienes tomen juntos las decisiones sobre qué cuidados son los mejores para ellos.”

La Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transexual, que elabora normas de atención a pacientes transexuales en todo el mundo, reiteró su apoyo al acceso de los menores a la atención quirúrgica bajo “directrices y criterios prudentes”.

Las directrices del grupo se oponen a una “edad definitiva o un enfoque único para todos los pacientes”. Las decisiones deben tomarse caso por caso, basándose en las evaluaciones de múltiples tipos de expertos en salud y en el desarrollo de los adolescentes.

“WPATH se mantiene firme en su compromiso de promover directrices clínicas basadas en pruebas para ayudar a mejorar la vida y el bienestar de las personas transgénero de todo el mundo”, afirma el grupo en un comunicado.

A última hora del miércoles, la Asociación Médica Estadounidense declaró que apoya el tratamiento basado en pruebas, incluida la atención para la afirmación del género. La asociación coincidió en parte con la sociedad de cirujanos, pero no llegó a afirmar que las intervenciones quirúrgicas debieran aplazarse hasta la edad adulta en todos los casos.

“Actualmente, las pruebas sobre la intervención quirúrgica de afirmación de género en menores son insuficientes para que podamos hacer una declaración definitiva”, dijo el grupo en un comunicado. “A falta de pruebas claras, la AMA coincide con la ASPS en que las intervenciones quirúrgicas en menores deben aplazarse en general hasta la edad adulta”.

Hospitales suspenden la atención a niños que afirman su género

La atención de reafirmación de género para jóvenes transgénero según las normas ampliamente utilizadas en Estados Unidos implica el desarrollo de un plan con expertos médicos y familiares que incluya terapia de apoyo y puede, aunque no siempre, incluir bloqueadores de la pubertad o tratamiento hormonal. Muchos adolescentes estadounidenses con disforia de género pueden decidir no seguir adelante con la medicación o la cirugía.

Aun así, la administración Trump tomó medidas en diciembre para cortar la atención de afirmación de género para menores, lo que llevó a un tercio de los estados a demandar. Fue el último de una serie de enfrentamientos entre una administración que afirma que la atención sanitaria transgénero puede ser perjudicial para los niños y los defensores que afirman que es médicamente necesaria.

Bajo la presión de la administración, hospitales de todo el país han suspendido la atención a menores para afirmar su género, el más reciente el Children’s Minnesota, que planea dejar de recetar medicamentos y hormonas supresoras de la pubertad a pacientes menores de 18 años alegando “amenazas” federales.

“Esta no es la decisión que queríamos tomar”, dijo el sistema de salud en un comunicado. “Esta es la decisión que tuvimos que tomar para proteger a nuestro hospital y a nuestros proveedores. Respaldamos firmemente el hecho de que la atención de afirmación de género está basada en la evidencia, es segura y salva vidas.”

El grupo de cirujanos plásticos también reconoció que “la variabilidad de los entornos normativos y jurídicos” influyó en la decisión de emitir una declaración, afirmando que la falta de pruebas sobre los beneficios de la atención que afirma el género significa que “la toma de decisiones quirúrgicas conlleva un mayor riesgo ético, clínico y jurídico”.

El doctor Scot Glasberg, que ayudó a elaborar la declaración, dijo que las deliberaciones sobre el lenguaje comenzaron en 2024 y no estuvieron influenciadas políticamente, a pesar de que el tema está muy cargado.

“Ha sido un proceso iterativo que ha llevado tiempo, sin presiones externas”, dijo Glasberg, ex presidente del grupo de cirujanos. “Entendemos que habrá distintas opiniones al respecto y las respetamos”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.