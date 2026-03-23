Cuando se menciona a un optómetra, muchas personas piensan en un examen de la vista o la receta para unos espejuelos. Sin embargo, los doctores en optometría son más que espejuelos.

“Hoy celebramos el Día Internacional del Optómetra y con ello deseamos recalcar que somos doctores en optometría entrenados para evaluar la salud visual, detectar condiciones oculares y manejar una variedad de problemas visuales que pueden afectar la calidad de vida. La visión es una parte esencial de la salud, y el optómetra cumple un rol clave como proveedor primario del cuidado visual”, explicó el doctor José Miguel De Jesús, médico y optómetra presidente del Colegio de Optómetras de Puerto Rico.

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¿Qué es un optómetra?

Según establece la Ley Núm. 246 del 15 de agosto de 1999, que regula la práctica de la optometría en Puerto Rico, esta es una profesión independiente de cuidado primario de la salud dedicada al examen del sistema visual humano, el diagnóstico de condiciones oculares y visuales, y el manejo de múltiples desórdenes visuales y musculares del ojo.

El optómetra también está capacitado para prescribir lentes oftálmicos o lentes de contacto y manejar diversas condiciones del ojo y del sistema visual.

Además, trabajan con el ojo humano y sus estructuras relacionadas, incluyendo los párpados, sistema lacrimal, musculatura ocular y estructuras nerviosas que intervienen en el proceso de la visión.

Proveedor de cuidado primario de la salud visual

El optómetra es el primer especialista al que siempre deben acudir las personas cuando experimentan problemas de la visión.

Para operaciones u otros procedimientos específicos, los optómetras refieren a los oftalmólogos o cualquier otro doctor especialista en medicina como reumatólogo, endocrinólogo, médico internista y neurólogo, por ser de los más comunes.

“El 80 % del aprendizaje en los primeros años escolares ocurre a través de la visión, por lo que problemas visuales no detectados pueden afectar el desempeño académico, la concentración y el desarrollo visual de los estudiantes”, sostuvo el doctor De Jesús.

Además, los optómetras pueden manejar múltiples condiciones visuales mediante terapias, rehabilitación, adaptación de lentes especializados y otros métodos clínicos no quirúrgicos. Podemos encontrar optómetras especializados en múltiples áreas como:

Queratocono: Condición progresiva de la córnea en la que el tejido se adelgaza, adoptando una forma de cono. Esto provoca visión borrosa, aumento del astigmatismo, sensibilidad a la luz y distorsión visual. Los optómetras pueden detectarlo mediante estudios especializados de la córnea y manejarlo con lentes de contacto especializados que mejoran la calidad visual.

Condición progresiva de la córnea en la que el tejido se adelgaza, adoptando una forma de cono. Esto provoca visión borrosa, aumento del astigmatismo, sensibilidad a la luz y distorsión visual. Los optómetras pueden detectarlo mediante estudios especializados de la córnea y manejarlo con lentes de contacto especializados que mejoran la calidad visual. Terapia visual: Programa de tratamiento diseñado para mejorar el funcionamiento del sistema visual. Se utiliza para problemas de coordinación ocular, enfoque visual y otras habilidades visuales que pueden afectar el aprendizaje o el rendimiento visual y a su vez académico. Incluye ejercicios oculares, terapia con luz y en algunos casos lentes especializados. Muchos niños son mal diagnosticados con deficiencias en el desarrollo y necesita estar en el programa de educación especia escolar y su situación es simplemente que necesita terapia visual.

Programa de tratamiento diseñado para mejorar el funcionamiento del sistema visual. Se utiliza para problemas de coordinación ocular, enfoque visual y otras habilidades visuales que pueden afectar el aprendizaje o el rendimiento visual y a su vez académico. Incluye ejercicios oculares, terapia con luz y en algunos casos lentes especializados. Muchos niños son mal diagnosticados con deficiencias en el desarrollo y necesita estar en el programa de educación especia escolar y su situación es simplemente que necesita terapia visual. Prótesis oculares: Algunos optómetras trabajan en la adaptación y manejo de prótesis oculares para pacientes que han perdido un ojo debido a accidentes, enfermedades o condiciones congénitas. Estas prótesis ayudan a restaurar la apariencia estética y mejorar la calidad de vida del paciente.

Algunos optómetras trabajan en la adaptación y manejo de prótesis oculares para pacientes que han perdido un ojo debido a accidentes, enfermedades o condiciones congénitas. Estas prótesis ayudan a restaurar la apariencia estética y mejorar la calidad de vida del paciente. Ojo seco: Condición ocular común en la que la superficie del ojo no recibe lubricación adecuada. Muchos pacientes presentan lagrimeo excesivo como respuesta a la sequedad ocular. Los optómetras pueden evaluar esta condición y ofrecer tratamientos especializados para mejorar la salud de la superficie ocular. Actualmente, en la Isla se está trabajando con una máquina que emite luz infrarroja, con resultados sorprendentes en la mejoría del ojo seco.

Condición ocular común en la que la superficie del ojo no recibe lubricación adecuada. Muchos pacientes presentan lagrimeo excesivo como respuesta a la sequedad ocular. Los optómetras pueden evaluar esta condición y ofrecer tratamientos especializados para mejorar la salud de la superficie ocular. Actualmente, en la Isla se está trabajando con una máquina que emite luz infrarroja, con resultados sorprendentes en la mejoría del ojo seco. Low Vision (baja visión): Área dedicada a pacientes con pérdida significativa de visión que aún no cumplen con los criterios de ceguera legal. Los optómetras ayudan a estos pacientes a maximizar su visión mediante dispositivos de ayuda visual, tecnología adaptativa y entrenamiento visual.

Área dedicada a pacientes con pérdida significativa de visión que aún no cumplen con los criterios de ceguera legal. Los optómetras ayudan a estos pacientes a maximizar su visión mediante dispositivos de ayuda visual, tecnología adaptativa y entrenamiento visual. Visión deportiva: Especialidad enfocada en mejorar habilidades visuales relacionadas con el rendimiento deportivo, como la coordinación ojo-mano, velocidad de reacción visual, percepción de profundidad y precisión visual.

Especialidad enfocada en mejorar habilidades visuales relacionadas con el rendimiento deportivo, como la coordinación ojo-mano, velocidad de reacción visual, percepción de profundidad y precisión visual. Visión industrial u ocupacional: Área dedicada a desarrollar soluciones visuales especializadas para distintos entornos laborales, incluyendo protección visual y lentes adaptados a las demandas específicas de diferentes profesiones.

Área dedicada a desarrollar soluciones visuales especializadas para distintos entornos laborales, incluyendo protección visual y lentes adaptados a las demandas específicas de diferentes profesiones. Daltonismo o deficiencia en la visión del color: Los optómetras evalúan y orientan a pacientes con dificultades para percibir ciertos colores, ayudándolos a comprender y manejar esta condición.

Los optómetras evalúan y orientan a pacientes con dificultades para percibir ciertos colores, ayudándolos a comprender y manejar esta condición. Lentes prismáticos: Los lentes con prisma se utilizan para pacientes que presentan visión doble (diplopía), ayudando a compensar el desalineamiento visual y mejorar la función visual.

A través de esta campaña educativa, los profesionales de la optometría buscan que la población conozca mejor el alcance de esta profesión de la salud y el rol fundamental que desempeñan en la detección, manejo y cuidado de la salud visual de los puertorriqueños. Porque la optometría va más allá que los espejuelos.

Preparación académica de un optómetra

La práctica de la optometría requiere una rigurosa preparación académica y clínica. De acuerdo con la legislación vigente en Puerto Rico, para ejercer como optómetra es necesario:

Completar estudios universitarios de pre-optometría (mínimo de 90 créditos universitarios).Obtener un Doctorado en Optometría (O.D.) en una escuela acreditada por el Council on Optometric Education (ACOE) de la Asociación Optométrica Americana.Aprobar los exámenes nacionales del National Board of Examiners in Optometry (NBEO), que evalúan conocimientos en ciencias básicas, ciencias clínicas y manejo del paciente.Obtener licencia de la Junta Examinadora de Optómetras de Puerto Rico.Cumplir con requisitos de educación continua durante toda su carrera profesional.

Esta preparación permite que el optómetra pueda evaluar el funcionamiento del sistema visual y detectar múltiples condiciones oculares o visuales que afectan la calidad de vida de las personas.