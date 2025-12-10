Cada cierto tiempo se generan “olas” de tendencias que traen consigo productos del que todos hablan y muchos comienzan a consumir, como es el caso del kéfir.

Esta es una bebida probiótica de leche fermentada que tiene un ligero sabor ácido, carbonatación natural y aroma. Se produce a partir de granos que contienen una mezcla específica de bacterias y levaduras que viven en simbiosis, explica Nelly Tejeda, nutrióloga clínica.

Podría confundirse con el yogurt. La especialista indica que se diferencia por su fermentación única con granos de kéfir (bacterias y levaduras), dándole una textura más líquida y bebible, con un sabor más ácido y un perfil probiótico más diverso que el yogurt, el cual se fermenta solamente con bacterias lácticas. Aparte de esto, el kéfir contiene pequeñas cantidades de alcohol y dióxido de carbono.

Pero, ¿en qué beneficia tomarlo? El consumo regular se ha asociado con una mejor digestión y tolerancia a la lactosa, tiene un efecto antibacteriano, efecto hipocolesterolémico (niveles bajos de colesterol), control de la glucosa, efecto antihipertensivo, antiinflamatorio, actividad antioxidante, anticancerígena, antialérgica y efectos cicatrizantes.

En palabras más llanas, el kéfir mejora la digestión, sus nutrientes son esenciales para fortalecer los huesos, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ayuda a tolerar más la lactosa, mejora el control del azúcar en sangre y la resistencia a la insulina.

Un estudio realizado por el National Institutes of Health (NIH) muestra que el consumo puede producir mejoras ligeras en el azúcar en sangre y la hemoglobina glucosilada en personas con diabetes tipo 2.

“Un intestino sano, promovido por probióticos como los del kéfir, podría influir positivamente en el estado de ánimo y la función cognitiva, aunque es necesaria más investigación en humanos para tener resultados más concluyentes”, señala la experta.

¿Puede el kéfir ayudar con el síndrome de intestino irritable?

La nutricionista resalta que los probióticos presentes en el kéfir ayudan a equilibrar la microbiota intestinal (flora intestinal). Los estudios sugieren que consumir estos alimentos pueden ayudar contra enfermedades gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Crohn y las úlceras.

“El kéfir contiene ácidos orgánicos, lo cual es producto de la fermentación, que pueden estimular las contracciones intestinales, ayudando al movimiento de las heces”, afirma Tejeda.

Soy intolerante a la lactosa, ¿puedo consumirlo?

Si una persona es intolerante a la lactosa o alérgico a componentes de la leche, se recomienda tomarlo con precaución, empezar con pequeñas cantidades, observar la respuesta al grado de tolerancia individual, o utilizar opciones de kéfir de coco o agua como alternativa para intolerancias severas. Siempre es bueno consultar a un especialista.

Si se padece alguna condición de salud como diabetes, un trastorno autoinmune, o un sistema inmunológico debilitado, la especialista recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el kéfir a su alimentación.

Si está tomando algún medicamento o tiene alguna duda sobre su consumo, es importante que lo consulte con su médico para asegurarse de que puede ingerirlo.