La lengua de vaca es una planta ornamental, conocida también como Sanseviera trifasciata, la cual suele ser muy popular para la decoración de algunos espacios gracias a su resistencia a la mayoría de ambientes.

Sin embargo, su particular aspecto y fácil cuidado, no son las únicas características que la hacen la favorita de muchas personas, ya que también es perfecta para proteger los hogares de las malas energías.

Frente a esto, Laura Cardona, arquitecta y experta en decoración, compartió hace algunos días un video en sus redes sociales para explicar las razones por las que esta planta ayuda a purificar los lugares. “No importa cómo la llames. Esta planta es mucho más poderosa de lo que parece”, señaló la profesional en la publicación, haciendo referencia a que en muchas culturas la lengua de vaca actúa igual que un escudo.

En la grabación de su cuenta de Instagram también se puede escuchar a Cardona decir: “Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada”. “Hay algo muy poderoso, cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que tu no lo hagas”, agregó en el clip.

Detalles que van más allá de lo espiritual

En la publicación, la arquitecta también mencionó que la lengua de vaca demuestra su fuerza interior y propiedades, las cuales “tienen sustento científico” por agencias importantes. “La NASA la incluyó en su famoso estudio de plantas purificadoras de aire. La Sanseviera ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, liberando oxígeno durante la noche”, resaltó en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la experta en decoración recomendó colocar la planta dentro de los dormitorios o en otros lugares del hogar como la entrada principal, ya que, según ella, sus hojas mantendrán el espacio libre de malas vibras.

“Si sientes que tu casa necesita un pequeño guardián verde, esta es la señal”, concluyó la profesional en redes sociales, donde indicó que algunas matas tienen el poder y la capacidad de absorber la energía pesada de las visitas.