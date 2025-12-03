Las advertencias sobre ciertos compuestos presentes en productos de uso cotidiano han ganado relevancia tras las declaraciones de Tricia Pastrica, instructora de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.

La especialista señaló que los ftalatos, empleados en perfumes, champús, velas aromáticas y múltiples cosméticos, son disruptores endocrinos capaces de “interferir con las hormonas del organismo”. Su presencia se ha vinculado a resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.

Un análisis reciente mostró que algunos tipos de ftalatos ya están prohibidos en Estados Unidos en productos para bebés, como las mamaderas, debido a la solidez de los datos disponibles.

Pastrica explicó que evitar estos compuestos no siempre es sencillo, ya que la palabra “fragancia” en las etiquetas puede encubrir su presencia. En este contexto, la recomendación más segura es elegir alternativas sin fragancia.

El interés científico aumentó con un estudio del año pasado que reveló que, tras un mes de utilizar productos libres de ftalatos y otros químicos, los participantes registraron niveles menores de estas sustancias en la orina y una disminución en la expresión genética asociada al cáncer. La especialista enfatizó que el riesgo no proviene de una única aplicación, sino de la acumulación: el uso diario de varios artículos de cuidado personal, repetido durante 40 o 50 años.

La Dra. Pastrica, profesora de Medicina en Harvard, reiteró que “el compuesto químico es un ftalato, y ese es uno de los compuestos químicos que forman parte de un grupo llamado disruptores endocrinos”. Añadió que este tipo de sustancia, conocida también como “químico eterno”, se utiliza para prolongar la durabilidad de productos como perfumes, esmaltes de uñas, champús y lociones. Asimismo, señaló que “en realidad, si ves la palabra ‘fragancia’ escondida en algún lugar de ese párrafo, eso te indica que probablemente contiene ftalato, algo que probablemente no se está declarando”.

Riesgos, percepciones públicas y postura de la FDA

De acuerdo con Pastrica, la exposición prolongada podría relacionarse con afecciones como TDAH, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. La experta indicó que “por eso, los científicos están dando la voz de alarma”. Sin embargo, la FDA sostiene que aún no existen pruebas suficientes para determinar que los ftalatos utilizados en cosméticos sean dañinos para la salud humana, motivo por el cual una parte de los consumidores continúa empleándolos con normalidad.

Entre las opiniones recogidas por medios locales, una compradora declaró: “Sinceramente, no lo he hecho, pero creo que probablemente debería”, al ser consultada sobre revisar las etiquetas. Otra consumidora comentó: “Es abrumador, creo. Es como si hubiera productos químicos en todo y es una idea aterradora”.

Mientras la FDA continúa investigando estas sustancias, Tricia Pastrica sugiere realizar pequeños ajustes en la rutina diaria, como “usar productos con menos químicos y sin fragancia”, para reducir la exposición acumulativa.