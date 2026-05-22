La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas internacionales tras declarar una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional debido al brote del virus Bundibugyo, una variante poco común y altamente peligrosa del ébola que se propaga en la República Democrática del Congo y ya registra casos en Uganda.

La principal preocupación de las autoridades sanitarias es que esta cepa no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para combatirla, lo que complica la respuesta médica frente al brote.

El virus Bundibugyo pertenece a la familia del ébola y fue identificado por primera vez en Uganda en 2007. Desde entonces, expertos han advertido que puede provocar tasas de mortalidad de entre un 30% y un 50%.

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Uno de los mayores retos es que los primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con enfermedades comunes como dengue, malaria o fiebre tifoidea, lo que dificulta detectar los casos a tiempo.

¿Cuáles son los síntomas del virus Bundibugyo?

Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después del contagio. En una primera etapa, conocida como fase “seca”, los pacientes suelen presentar:

Fiebre alta repentina

Fatiga extrema

Dolores musculares y articulares

Dolor de cabeza intenso

Dolor de garganta

A medida que la enfermedad avanza, el cuadro clínico puede empeorar rápidamente y entrar en una fase más severa.

Entre los síntomas más peligrosos se encuentran:

Vómitos frecuentes

Diarrea severa

Dolor abdominal intenso

Erupciones en la piel

Problemas renales y hepáticos

Sangrado de encías, nariz o presencia de sangre en vómitos y heces

Las autoridades sanitarias recalcaron que el virus no se transmite por el aire. El contagio ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas, así como con objetos contaminados.

La OMS también explicó que los pacientes solo pueden transmitir el virus una vez comienzan a desarrollar síntomas.

Actualmente, el tratamiento se limita a cuidados de soporte, como hidratación intensiva, oxígeno y medicamentos para controlar síntomas secundarios. Según expertos, la atención temprana puede aumentar considerablemente las probabilidades de supervivencia.