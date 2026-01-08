De ser una de las voces más memorables del género urbano, ahora está listo para expandir su resumé.

El cantante puertorriqueño Farruko anunció hoy su integración oficial a la industria del cannabis medicinal con su nueva línea de productos Carbonabis, que tendrá como fin apoyar a pacientes que enfrentan condiciones como cáncer, fibromialgia y dolor crónico.

En un comunicado de prensa, el artista compartió la noticia del proyecto que lleva trabajando, desde septiembre del año pasado, que nació con un enfoque centrado en el bienestar, la educación y el acceso responsable a alternativas terapéuticas naturales.

“Este proyecto nace de ver la realidad de muchos pacientes que viven con dolor todos los días. Carbonabis busca ofrecer una alternativa responsable, bien orientada y con propósito, siempre desde el respeto, la integridad y el deseo genuino de ayudar”, expresó Farruko, en declaraciones escritas.

Carbonabis, un proyecto que persigue construir un movimiento que integre productos, experiencias y colaboraciones que ausculten una vida plena para el público general, cuenta con el respaldo de la empresa First Medical Cannabis, reafirmando su compromiso con estrictos estándares clínicos, regulatorios y de calidad.

Por otro lado, más allá de una iniciativa empresarial que anhela incentivar empleos en la industria agrícola nacional, Carbonabis busca responder a una motivación humana y social: contribuir al alivio del sufrimiento físico de personas que viven con condiciones complejas.

Con esta iniciativa, el intérprete aspira ampliar su impacto social más allá de la música, apostando por un modelo que integra ciencia, salud y conciencia, promoviendo el uso medicinal del cannabis desde una perspectiva informada, ética y exclusivamente terapéutica.