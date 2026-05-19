La sociedad ha asumido que envejecer implica un deterioro inevitable de las capacidades físicas y cognitivas. Sin embargo, una investigación de la Escuela de Salud Pública de Yale cuestiona esta idea y propone un cambio de paradigma: la vejez también puede ser una etapa de mejora.

El estudio, liderado por la investigadora Becca R. Levy, analizó durante 12 años a más de 11,000 personas mayores de 65 años en Estados Unidos, a partir de datos del Estudio de Salud y Jubilación. Este seguimiento longitudinal permitió observar no solo tendencias generales, sino también trayectorias individuales, revelando una realidad mucho más diversa de lo que se creía.

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Para medir la evolución de los participantes, los científicos evaluaron dos variables clave: la función cognitiva y la velocidad al caminar. Esta última es considerada por los especialistas como un “signo vital”, debido a su estrecha relación con la discapacidad, la hospitalización y el riesgo de mortalidad.

Los resultados, que se pueden consultar en ysph.yale.edu, sorprendieron incluso a los propios investigadores, según se lee en dicha página. Allí se dice que el 45% de los participantes mostró mejoría en al menos una de las dos áreas analizadas. En particular, el 32% mejoró su desempeño cognitivo y el 28% su capacidad física.

En muchos casos, estas mejoras superaron los niveles considerados clínicamente significativos.

Según Levy, este hallazgo rompe con una limitación frecuente en los estudios sobre envejecimiento: el énfasis en los promedios.

“Cuando se analizan únicamente los datos agregados, la tendencia suele mostrar un declive. Pero al observar las trayectorias individuales, encontramos que un número importante de personas mayores mejora con el tiempo”, explicó la también profesora de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública de Yale (YSPH).

El poder de la mente

Más allá de los datos, uno de los aportes más relevantes del estudio es la identificación de un factor determinante en estos resultados: la mentalidad frente al envejecimiento. Quienes tenían percepciones positivas sobre la vejez al inicio del estudio presentaron una mayor probabilidad de mejorar tanto en su función cognitiva como en su movilidad.

Este fenómeno se sustenta en la llamada teoría de la “encarnación de estereotipos”, también desarrollada por Levy. Según este enfoque, los prejuicios negativos sobre la edad —internalizados a lo largo de la vida a través de la cultura, la publicidad o los entornos sociales— pueden convertirse en factores biológicos que afectan la salud, influyendo en procesos como la memoria o el riesgo cardiovascular.

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En contraste, una visión positiva del envejecimiento puede actuar como un factor protector, capaz de impulsar comportamientos saludables, fortalecer la resiliencia y, en última instancia, mejorar los resultados físicos y cognitivos.

Los investigadores también destacan la existencia de una “capacidad de reserva” en la vida tardía, es decir, un potencial de mejora que permanece activo incluso en edades avanzadas. Este concepto abre nuevas posibilidades para el diseño de intervenciones y políticas públicas orientadas a promover un envejecimiento más saludable.

En ese sentido, el estudio plantea que las creencias sobre la edad no son estáticas, sino modificables. Por ello, programas enfocados en transformar la percepción del envejecimiento —tanto a nivel individual como social— podrían tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas mayores. El hallazgo tiene implicaciones importantes para los sistemas de salud y para los responsables de la formulación de políticas públicas. En lugar de asumir el deterioro como un proceso inevitable, los expertos sugieren reforzar la prevención, rehabilitación y promoción de la salud, con un enfoque que reconozca el potencial de crecimiento en la vejez.

Así, la investigación de Yale no solo aporta evidencia científica, sino que también invita a replantear la forma como la sociedad entiende el envejecimiento. Lejos de ser una etapa de declive, la vejez podría convertirse en un periodo de adaptación, aprendizaje y mejora continua.