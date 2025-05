La historia de Jeannie Rice recorre el mundo tanto como ella lo ha hecho en sus maratones. A sus 77 años, esta atleta nacida en Corea del Sur y residente en Estados Unidos despierta el interés de científicos de la Escuela de Deporte, Ejercicio y Ciencia de la Salud de la Universidad de Loughborough, en Reino Unido, quienes analizan su sorprendente capacidad física.

Un cuerpo que desafía la edad

Jeannie Rice ha corrido más de 130 maratones, incluyendo Boston y Londres, y ha establecido récords mundiales en su categoría de 75 a 79 años en distancias que van desde los 1.500 metros hasta los 42,195 metros del maratón.

PUBLICIDAD

Su rendimiento no solo impresiona en las pistas, también lo hace en los laboratorios. Según el investigador Michele Zanini, uno de los autores del estudio realizado tras su participación en el maratón de Londres en 2024, “lo increíble de sus datos es que su VO2 máx es probablemente más alto que incluso el de mujeres de 25 años”.

El VO2 máx es el indicador que mide la máxima cantidad de oxígeno que una persona puede absorber y utilizar durante el ejercicio.

El análisis, realizado seis días después de la competencia en Londres, permitió a los científicos observar cómo su cuerpo responde a esfuerzos extremos.

“Venía de batir el récord mundial en su categoría. Así que fue un muy buen momento para que entendiéramos cómo se desenvuelve su cuerpo. Nos enfocamos en los determinantes fisiológicos del rendimiento excepcional”, explicó Zanini.

Los investigadores detallaron que el entrenamiento de Rice se evaluó en función de tres parámetros relacionados con la absorción máxima de oxígeno.

“Eso nos permite evaluar la economía del ejercicio y la economía de la carrera, es decir, cómo ese oxígeno se traduce en velocidad y en los umbrales fisiológicos”, aseguraron.

El resultado: “Es casi tan joven como la de una mujer de 25 años”.

Cuarenta años de constancia

Rice empezó a correr cuando tenía 35 años, con la intención de perder peso tras unas vacaciones.

“Comencé a trotar alrededor de la cuadra y, luego, sin darme cuenta estaba corriendo distancias cada vez más largas. Primero 3.4, después 8”, dijo. Pronto se unió a un club de corredores de su comunidad y se preparó para su primera carrera: el maratón de Cleveland en 1983. “Lo corrí en 3 horas 45 minutos. Ahí supe que podía hacerlo y, por eso, me puse a entrenar un poco más duro”, contó a “BBC”.

PUBLICIDAD

Ese fue el inicio de una trayectoria imparable. En el maratón de Columbus logró un tiempo de 3 horas y 16 minutos, que le permitió clasificar al prestigioso maratón de Boston.

“Ahí me enganché. Desde entonces he estado corriendo maratones”, expresó. Con el tiempo, las competencias internacionales también llegaron: “Ya no se trataba solo de correr en una competencia, sino también de la emoción de viajar a otro país”.

Récords con sello propio

A los 70 años, Rice estableció su primer récord mundial durante el maratón de Chicago en 2018: “El récord anterior tenía cinco años, romperlo fue algo muy importante para mí”.

Un año después, en Berlín, volvió a superarse con un tiempo de 3 horas y 24 minutos. “Estoy segura de que alguien lo romperá pronto”, expresó. Su récord más reciente lo consiguió en 2023 en Chicago, dentro de la categoría de 75 a 79 años, y posteriormente lo volvió a mejorar en Londres.

Actualmente, su meta es la maratón de Sídney, en Australia, donde espera mejorar su marca.

“Espero mantenerme saludable para que cuando tenga 80 años todavía pueda correr un buen maratón”, comentó. Su preparación incluye un régimen de seis días a la semana, en los que recorre cerca de 80 kilómetros: “Siempre estoy lista porque corro a lo largo de todo el año”.

Un estilo de vida saludable

Más allá de los entrenamientos, Rice lleva una rutina disciplinada que ha mantenido durante más de cuatro décadas.

“Me levanto, me tomo una taza de café y a las 5:30, 6:00 a.m. estoy en la puerta lista para salir a correr y eso es cada mañana. Llevo 42 años haciendo esto sin parar”. Siete horas de sueño le son suficientes.

PUBLICIDAD

Su dieta se basa en verduras, frutas, pescado y arroz. Evita las frituras y los dulces.

“A mucha gente le gustan las galletas, los pasteles, pero a mí no es que me importaran mucho”, dijo.

En el pasado, solía tener un hábito que ha dejado atrás: “Cuando era más joven y estaba criando a mis hijos, solía comer una bola de helado todas las noches. Ahora, trato de mantenerme alejada porque siempre me han gustado los helados”. Su hidratación también es prioritaria: “Estoy hidratada todo el tiempo”.

El estudio científico que la tiene como protagonista lleva por nombre Reporte del caso de una plusmarquista mundial femenina de los 1,500 m al maratón en la categoría de 75+ años, y documenta lo extraordinario de su capacidad física.

“El VO2 máx más alto jamás registrado en mujeres mayores de 75 años y una utilización excepcional (del oxígeno), en correspondencia con los umbrales metabólicos y la velocidad del maratón, comparable a la de corredoras de distancia de clase mundial más jóvenes”, concluye el informe.