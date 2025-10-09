El coach de vida certificado José Rivas da un importante paso en su trayectoria con la publicación de su primer libro, titulado Despierta tu poder, una obra que combina vivencias personales, reflexión interior y herramientas de crecimiento personal para quienes buscan transformar su realidad desde adentro.

Reconocido por su labor en la plataforma Escuela de Padres, espacio de orientación para familias que recientemente expandió con el lanzamiento de su propio podcast, Rivas ha construido una comunidad basada en la crianza consciente, el bienestar emocional y el liderazgo personal. Ahora, con su libro, amplía su alcance hacia lectores que buscan una guía para despertar su potencial.

“Estoy convencido de que las experiencias que vivimos no llegan por casualidad, sino que tienen un propósito. Por eso, este libro no solo cuenta parte de mi historia, sino que busca ser una herramienta para que cada persona descubra que ya posee dentro de sí todo lo necesario para transformar su realidad”, expresó el autor.

Cada capítulo de Despierta tu poder está diseñado para invitar al lector a mirar hacia adentro, identificar creencias limitantes y abrirse a nuevas posibilidades. A través de preguntas poderosas y reflexiones profundas, Rivas ofrece un recorrido de autodescubrimiento anclado en su experiencia como guía y mentor.

El autor también dedicó palabras de gratitud a su esposa, la actriz y educadora Norwill Fragoso, a quien reconoce como parte esencial del proceso creativo. “Ella ha sido la bujía que me impulsó a materializar este sueño que, por mucho tiempo, estuvo guardado”, compartió con emoción.

La presentación oficial del libro será el 23 de octubre en la librería The Bookmark Liberty Square, ubicada en San Patricio Plaza.

Despierta tu poder ya está disponible en The Bookmark, Amazon y próximamente en otras librerías del país.