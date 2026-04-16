La Alianza de Participación Comunitaria de Puerto Rico (PR-CEAL, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento del estudio “Monitoreo Activo de Mamografía y Orientación” (MAMO), con el objetivo educar a mujeres residentes en Puerto Rico, especialmente a aquellas que no se han realizado una mamografía, sobre la importancia de realizarse mamografías como método de detección temprana del cáncer de mama.

Junto a la PR-CEAL, adscrita al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCPUR), participan el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, (NHLBI), y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

PUBLICIDAD

“El estudio MAMO promueve la importancia de la mamografía como una herramienta clave para la prevención y detección temprana del cáncer de mama, mediante iniciativas de educación en salud y una conexión directa con las comunidades”, explicó la doctora Vivian Colón-López, quien lidera el proyecto junto a la doctora Cynthia M. Pérez, ambas investigadoras del CCCUPR y de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), respectivamente, en colaboración con el doctor José Rodríguez, director médico del Hospital General de Castañer.

Según el informe más reciente del Registro de Cáncer de Puerto Rico (2018-2022), el cáncer de mama representa el 31.4% de todos los diagnósticos de cáncer en mujeres en la isla y constituye la principal causa de muerte entre aquellas diagnosticadas con esta enfermedad. Además, en al menos 39 municipios, las tasas de cernimiento son inferiores al 38.6%, lo que evidencia una necesidad urgente de intervención en salud pública.

“Nuestro objetivo es que más mujeres comprendan la importancia de realizarse la mamografía a tiempo, ya que el cáncer de mama puede tratarse con éxito cuando se detecta en sus etapas iniciales”, añadió Colón en declaraciones escritas.

Por su parte, la doctora Pérez destacó la importancia del proyecto para avanzar en la equidad en salud. “Estamos integrando servicios de navegación para pacientes con el fin de apoyar a mujeres que enfrentan barreras como la falta de transporte, información o apoyo emocional. El objetivo es claro: que ninguna mujer se quede sin acceso a este servicio por falta de orientación o de recursos”.

PUBLICIDAD

El estudio MAMO está dirigido a mujeres entre los 40 y 74 años que no se hayan realizado una mamografía en los últimos dos años. Además de ofrecer orientación directa a estas mujeres, el proyecto capacitará a proveedores de salud en estrategias efectivas para recomendar la mamografía y acompañar a sus pacientes durante el proceso.

“El compromiso del Hospital General de Castañer con la salud de nuestras comunidades es firme. Este tipo de alianzas fortalece nuestra capacidad para ofrecer un acceso más equitativo a los servicios de prevención y detección temprana del cáncer”, sostuvo también el doctor Rodríguez. “A través del estudio MAMO, no solo alcanzaremos a más mujeres en la ruralía, sino que también construiremos puentes entre el sistema de salud y la comunidad”.

Uno de los componentes esenciales del estudio MAMO será la implementación del servicio de navegación de pacientes, una estrategia diseñada para acompañar y apoyar a mujeres que enfrentan barreras para acceder a los servicios de cernimiento. Este servicio tiene como objetivo guiar a las participantes, paso a paso, durante el proceso de realización de la mamografía, brindando apoyo personalizado en áreas como la coordinación de citas, el acceso a transporte, el manejo de temores o dudas y la conexión con recursos comunitarios.

Las personas interesadas en conocer más sobre el proyecto MAMO pueden comunicarse con el Programa PR-CEAL del CCCUPR al 939-333-0017 o seguirlo en redes sociales (Facebook, Instagram y X).