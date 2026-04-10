Reina de belleza fallece a los 22 años tras batallar contra un raro tipo cáncer
Helen Carrie Everett fue coronada Miss Carolina del Norte en el 2024.
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Helen Carrie Everett, ganadora del certamen de belleza Miss Carolina del Norte 2024, falleció el pasado 5 de abril a los 22 años, luego de una prolongada lucha contra una forma rara y agresiva de cáncer.
“Con profunda tristeza les comunicamos que anoche, la hermosa Helen Carrie Everett, un verdadero ruiseñor, falleció tras una valiente lucha contra el cáncer”, informó su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
De acuerdo con una campaña de recaudación en GoFundMe creada para apoyar su tratamiento, la joven comenzó a presentar problemas de salud en 2025 y, tras varias visitas al médico y diversos estudios, le detectaron marcadores tumorales. Posteriormente, una biopsia confirmó el diagnóstico de un cáncer gástrico en etapa 4 poco común y altamente agresivo: carcinoma metastásico de células en anillo de sello.
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El 21 de marzo, la familia compartió que la quimioterapia no estaba funcionando y planeaban trasladarla a otro estado en busca de nuevas opciones médicas.