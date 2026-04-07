Las exparticipantes de Miss Universe 2024, la dominicana Celinee Santos y la boricua Jennifer Colón, protagonizaron un tenso reencuentro en el reality show La casa de los famosos (Telemundo), del que Celinee forma parte.

Fue a través de la nueva dinámica “El Portal”, en el que la puertorriqueña ingresó al programa a través de una pantalla para “limar unas asperezas” y confrontar a la habitante del reality sobre algunas incomodidades surgidas en el certamen internacional realizado hace dos años en México.

“En los certámenes de belleza todas las participantes vamos a apoyarnos juntas, pero tú buscas conflicto, faltas el respeto a muchas... Te crees la gran cosa”, le llegó a comentar Miss Universe Puerto Rico 2024.

PUBLICIDAD

“Dices un montón de cosas que no quieres apagar la luz de otras reinas cuando lo hiciste claramente en la competencia. Pisabas trajes, te metías y dabas empujones, te plantabas frente a las delegadas, te quedabas durmiendo como haces en La casa de los famosos y tan siquiera bajabas a tiempo y cuando nos decían a todas que solamente dijéramos el país, tú no, tú no sigues las instrucciones de la producción, tú simplemente hacías lo que te daba la gana, como haces aquí”, fue uno de los intercambios.

Miss República Dominicana Universe 2024 no tardó en responder.

“Creo que todo lo que estás diciendo es un reflejo de ti misma, cuando le has faltado el respeto no a una, a varias candidatas y a varias mujeres de Puerto Rico cuando has dado entrevistas... A diferencia de ti, yo nunca he dado una entrevista para hablar mal de una candidata. Tengo luz propia. Sé quién soy y sé también quién no soy. Si no hubiera vivido todo lo que viví en el Miss Universo no estuviera aquí en La casa de los famosos y lamentablemente el caso, tu no estuvieras en un portal desde tu casa”, le ripostó Celinee.

“Estás totalmente equivocada como siempre. Las mentiras te siguen una y otra vez. Estás equivocada en el apoyo que dices que tienes. Estás equivocada pensando en lo que estás pensado en estos momentos y estás bien equivocada en decir que la reina más bella que ha pasado por la casa de los famosos eres tú y no eres tú, fue Madison Anderson, ganadora y boricua”, puntualizó Jennifer.