LCDLF6: Séptima gala de eliminación deja fuera a Julia Argüelles
14 famosos continúan en la competencia.
La actriz y cantante mexicana Julia Argüelles se convirtió este lunes en la séptima eliminada de la sexta temporada de La Casa de los Famosos.
La concursante se encontraba en riesgo de eliminación junto a otros cuatro participantes: Stefano, Laura G, El Divo y Fabio.
Estos son los 14 famosos que todavía compiten por el gran premio de 200,000 dólares:
-Laura Zapata
-Josh Martínez
-Laura González
-Fabio Agostini
-Stefano Piccioni
-Celinee Santos
-Kenny Rodríguez
-Caeli
-Yoridan Martínez
-Kenzo Nudo
-Curvy Zelma
-Eduardo Antonio “El Divo”
-Horacio Pancheri
-Luis Coronel