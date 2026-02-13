Jennifer Colón Alvarado, quien fue Miss Universe Puerto Rico 2024, se sinceró sobre su paso de representar a la Isla del Encanto en el corcurso de belleza internacional, trayendo consigo el desafío de cargar la corona y banda nacional, el embarazo y nacimiento de su último hijo, Iker, y hasta ser protagonista de unas expresiones polémicas en un podcast que le costó ser despedida del programa “Pégate al mediodía” (Wapa TV).

La empresaria y exreina de belleza reapareció el pasado jueves en una entrevista en “Alexandra a las 12″ (Telemundo Puerto Rico), donde reveló que, tras la competencia final en México, sintió mayor presión al tener que continuar con sus responsabilidades como beldad y vivir una vez más la experiencia de ser madre por cuarta vez.

“Aunque el certamen de Miss Universe lleva un lema de empoderamiento y todo eso, lamentablemente, todavía en el ‘backstage’ se vive otra cosa diferente”, expresó la también empresaria.

“Con los equipos son, a veces, un poco tóxicos, son muchas candidatas, y estamos en modo competencia, y lamentablemente, tenía mi autoestima un poquito fracturada en ese momento en que quedo embarazada porque yo decía: ‘¿qué van a decir, me van a criticar?’ El embarazo es un proceso en el que tu cuerpo se enfrenta a muchos cambios, y aunque era mi cuarto bebé, estar en el ojo público, portar la cinta de Puerto Rico, llevar una corona, yo decía: ‘¡Guau!, me estoy tirando a nadar con tiburones’. Pero también lo vi como una oportunidad para decirle a las mujeres que se amen, que amen sus procesos, sus cuerpos“, continuó la puertorriqueña, quien reveló que sufrió de depresión y ansiedad posparto tras la llegada del pequeño de seis meses.

“Fue horrible. No me atrevía a hablar de este tema porque, muchas veces, es como un tabú. Era mi cuarto bebé, y a mí no me había pasado eso con mis hijos anteriormente, y no estaba en la posición que estaba, donde estás entregando corona, acabada de parir, nunca paraste de trabajar por miedo a que te quiten la corona, la presión que, a veces, las reinas no hablan por miedo a que se le cierren las puertas. Yo cargué con eso sobre mis hombros, y trabajé”, expresó.

Colón, además, no escatimó en hablar sobre el escándalo que protagonizó tras participar en un podcast donde habló interioridades sobre la organización nacional, al tiempo que realizó un comentario despectivo sobre la concursante que quedó como primera finalista en el certamen que ganó en junio de 2024, reconiciendo que cometió un error.

“Yo no quiero utilizar lo que me sucedió en el posparto como excusa porque yo soy responsable de mis palabras y mis actos, independientemente de lo que estaba pasando con mi cuerpo. Sí, sucedieron cosas; sí, no utilicé las palabras correctas ni me comporté de la manera correcta pues, porque soy una mujer madura, soy mamá, yo tengo ciertas cosas que le quiero inculcar a mis hijos, ciertos valores, y me excusé desde el corazón porque es de humanos errar, porque no somos perfectos, perfecto solo es Dios”, apuntaló la orocoveña.

“Lo que las personas hacen a puerta cerrada, yo lo hice público, porque si la gente me conoce, es que yo soy bien auténtica, yo ando sin máscaras, y digo las cosas como son. Pero tenía como estas espinitas por lo que dije de los certámenes, de represalias anteriores, de cosas, y las ventilé. No debí de hacerlo, y por eso pedí perdón, porque cuando me excuso de algo, es realmente porque realmente lo siento; no lo digo simplemente porque sí”, enfatizó.

Colón Alvarado, por otro lado, aseguró que lo mejor que le ocurrió tras esa controversia fue buscar ayuda profesional.

“Yo pensaba que estaba bien, y no fue hasta que me rodee de una batería de profesionales que me enseñaron que no estaba bien, y por qué”, destacó la también esteticista, quien afirma estar “consciente y presente”, así como cualquier otra oportunidad.