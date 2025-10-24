La Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado fue despedida de sus labores como coanimadora del programa de Wapa, “Pegate al mediodía” tras realizar unas polemicas declaraciones en un podcast, supo Primera Hora.

Este medio supo que la exreina fue vista por sus compañeros llorando el jueves en los pasillos del canal luego de recibir una llamada, que presuntamente recibió de la producción del espacio.

Alexandra Pomales estaría ahora en su lugar.

La remoción de Colón se dio luego de que saliera a relucir un podcast donde en sus expresiones se burlaba del maquillaje de la primera finalista del certamen de Miss Universe 2024, donde ella resultó ganadora.

En el espacio también dijo que a su entender la organización de Miss Universe Puerto Rico no se esperaba que ella ganara, ya que a su entender, la trataron de manera indiferente.

También dio a entender que para que Puerto Rico logre la sexta corona de Miss Universe deben cambiar la actual directiva de la organización y ponerla a ella junto a Magali Febles a dirigir el certamen local.