Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024, se disculpó esta noche por los comentarios polémicos que emitió sobre una excandidata del concurso local en un podcast, provocando su despido como coanimadora en “Pégate al Mediodía” (Wapa TV).

La exreina de belleza, en declaraciones escritas, respondió a casi un día de participar en una entrevista donde llegó a expresarse, de manera burlona, sobre el maquillaje de la primera finalista del certamen de Miss Universe Puerto Rico 2024, donde la orocoveña consiguió corona.

Jennifer Colón se disculpó en una publicación que subió a su cuenta de Instagram. ( Instagram )

“Quiero expresar, desde el corazón, mis más sinceras disculpas por las declaraciones que realicé en el episodio más reciente del podcast en el que participé. Reconozco que algunos de mis comentarios fueron inapropiados y causaron incomodidad. Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”, expresó Colón.

PUBLICIDAD

En el espacio digital, también dijo que, a su entender, la organización de Miss Universe Puerto Rico no se esperaba que ella ganara, ya que a su entender, la trataron de manera indiferente, aunque luego reconoció que mantuvo comunicación con la directiva hasta la noche final del concurso en México.

Colón dio a entender que, para que la Isla del Encanto logre la sexta corona de Miss Universe, deben cambiar la actual administración de la organización y ponerla a ella junto a Magali Febles a dirigir la franquicia local.

“En este caso, fallé en cumplir con mi estándar, y asumo la responsabilidad de mis acciones. Me comprometo a aprender de esta experiencia y agradezco a las personas que, con respeto, señalaron mi error con sus críticas constructivas que me ayudan a crecer“, sostuvo la boricua,

Dicho punto surge en momentos en que la Kiara Liz Ortega, Miss Universe Puerto Rico 2018, arremetió contra la entonces beldad por las mofas que realizó hacia la participante.

“Si ganaste, no tienes necesidad de humillar ni tirarle ‘shade’ a otra candidata que también luchó con todo su corazón para alcanzar su sueño. La verdadera satisfacción está en mirar atrás y saber que competiste con respeto, sin pisotear a nadie. Porque al final del día, una corona no define quién eres, y tus valores sí”, resaltó Ortega, en expresiones escritas.

Expresiones de Kiara Liz Ortega tras comentarios de Jennifer Colón. ( Captura )

Colón, por consiguiente, asegura que su compromiso, de ahora en adelante, es “seguir construyendo desde la humildad, con la intención de recuperar la confianza y el respeto de quiénes me escuchan, especialmmente a mi familia de la organización de Miss Universe Puerto Rico, que siempre me ayudaron y cuidaron, con arrepentimiento sincero y voluntad de mejora”.