El pan forma parte de la alimentación diaria de millones de personas y es considerado uno de los alimentos más tradicionales dentro de la dieta mediterránea. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que consumirlo en exceso —especialmente el pan blanco o refinado— podría tener efectos negativos en la salud.

Aunque los expertos aclaran que el pan no debe ser “demonizado”, sí señalan que la cantidad, el tipo de harina y el proceso de elaboración pueden marcar una gran diferencia en el organismo.

El problema del pan refinado

De acuerdo con nutricionistas, el pan blanco elaborado con harinas refinadas pierde gran parte de su fibra durante el procesamiento. Esto provoca que el cuerpo lo digiera más rápidamente y genere aumentos acelerados en los niveles de glucosa en sangre.

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Ese proceso produce picos de energía temporales seguidos de caídas bruscas que, según especialistas, pueden aumentar la sensación de hambre y provocar antojos entre comidas.

Además, el exceso de carbohidratos refinados puede favorecer:

aumento de peso

acumulación de grasa abdominal

resistencia a la insulina

inflamación intestinal

mayor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión.

Cómo afecta al cuerpo

Los expertos explican que el almidón presente en el pan se transforma en glucosa y el exceso termina almacenándose como grasa visceral, especialmente en la zona abdominal.

También señalan que algunos panes industriales contienen azúcares añadidos, grasas hidrogenadas y otros ingredientes que pueden dificultar la digestión y provocar síntomas como hinchazón, fatiga e inflamación.

Incluso personas que no padecen enfermedad celíaca pueden experimentar molestias digestivas cuando consumen grandes cantidades de productos altamente procesados.

Cuánto recomiendan consumir

Especialistas sugieren moderar la ingesta diaria de pan en lugar de eliminarlo por completo.

Según recomendaciones nutricionales citadas en el informe, una cantidad moderada de entre 30 y 50 gramos al día podría ayudar a reducir los efectos asociados al exceso de harinas refinadas.

Asimismo, recomiendan optar por alternativas con mayor contenido de fibra y menos procesamiento, como panes integrales o productos elaborados con harinas de legumbres y frutos secos.

Entre las opciones mencionadas por expertos figuran:

pan de garbanzo,

tortitas de almendra,

y otros sustitutos con menor carga glucémica.

Los nutricionistas enfatizan que el equilibrio y la moderación siguen siendo las claves principales para mantener una alimentación saludable.