Ante la alarma silenciosa del aumento acelerado de diagnósticos de autismo en Puerto Rico que obliga a un nuevo llamado urgente a la educación y acción comunitaria, organizaciones sin fines de lucro anuncian un simposio sin precedentes dirigido a familias, profesionales y estudiantes, con el objetivo de transformar la manera en que el país entiende y responde al espectro autista.

Las organizaciones Reborn Family Center (Reborn) y el Centro Ponceño de Autismo (CEPA) informaron que el simposio “Juntos paso a paso: Brindando apoyo en el camino del autismo”, será el próximo 4 de abril desde las 8:00 a.m. en el Complejo Ferial en Ponce. El evento abordará temas como el impacto del apoyo psicológico en las familias, intervenciones prácticas para el desarrollo de habilidades sociales, buenas prácticas en entornos clínicos y estrategias de alimentación para personas con autismo.

Además, se presentará un informe comunitario sobre la situación de autismo en Puerto Rico y se promoverán espacios de interacción con los expertos, entre otros temas.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró en 2007 el día 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Sobre la importancia de la capacitación en profesionales, la pediatra Dra. Annette Pietri-Ramírez contó que, “la falta de preparación no solo afecta la calidad del diagnóstico y tratamiento, sino que también genera frustración en las familias que sienten que sus preocupaciones no son escuchadas ni comprendidas en los espacios médicos. Actualmente, los pediatras tienen la obligación de obtener créditos de educación continua en autismo para renovar sus licencias, pero este requisito no se extiende a otros profesionales de la salud o en otras áreas”.

“Sería excelente que todos los profesionales de la salud, aunque sea con créditos básicos, se eduquen en este tema. La educación y la sensibilización nos ayudarán a garantizar que cada persona con autismo y sus familias reciban el trato digno y adecuado que merecen”, añadió la Dra. Pietri-Ramírez, quien formará parte del panel: “Atención a personas con autismo en escenarios clínicos: Estrategias y buenas prácticas en oficinas médicas y hospitales”.

De igual manera, el simposio responde a la necesidad de crear espacios de apoyo y educación para familias, estudiantes y la comunidad en general.

“Nos enfrentamos a una realidad en la que cada vez más familias necesitan orientación, herramientas y servicios para apoyar a sus hijos en su desarrollo y bienestar. Con el simposio queremos ofrecer información basada en evidencia y fomentar un espacio de diálogo entre expertos profesionales en el tema, y miembros de la comunidad”, expresó la Dra. Laura Deliz Bauzá, psicóloga clínica y directora de CEPA.

Por su parte, la trabajadora social clínico y directora de Reborn, Dyhalmaris Hernández Torres, destacó que el evento es parte de las acciones del Mes de Concienciación del Autismo y como parte de la responsabilidad de ambas organizaciones de apoyar a las familias, y educar a profesionales y estudiantes en este tema tan importante.

Los interesados pueden registrarse a través de la plataforma Eventbrite o utilizar el siguiente enlace: https://shorturl.at/8RKlO Los estudiantes y profesionales que participen recibirán un certificado de horas contacto.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se estima que 1 de cada 36 niños en Estados Unidos tiene un diagnóstico de TEA, un aumento significativo en comparación con años anteriores. Estas cifras no incluyen diagnósticos en adultos. En Puerto Rico, aunque no existen estadísticas oficiales actualizadas, datos del Departamento de Educación de Puerto Rico muestran que los casos de autismo han aumentado un 249% en los últimos 11 años.

Para más información sobre el evento, pueden contactar a Reborn al (787) 973-0020 o al (787) 380-5703 lunes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. o a CEPA al (787) 284-2900.