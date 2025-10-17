Con el compromiso de continuar llevando educación y fomentando la prevención en torno al VIH, la Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico invita al público en general a participar este sábado de una charla educativa gratuita que se llevará a cabo en el centro comercial Santa Rosa Mall en Bayamón, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de realizarse la prueba de VIH durante todo el año.

Durante la actividad, especialistas en el tema estarán disponibles para aclarar dudas frecuentes, derribar mitos y ofrecer información veraz y actualizada sobre el virus, su prevención y los tratamientos disponibles. Esta iniciativa busca acercar la información a la comunidad en un ambiente accesible, interactivo y seguro.

PUBLICIDAD

“Queremos que las personas entiendan que hacerse la prueba no debe limitarse a campañas específicas o fechas conmemorativas. Es un paso esencial para cuidar de su salud y la de sus seres queridos. Además, es una oportunidad para aprender, preguntar y desmitificar muchos conceptos erróneos que aún existen sobre el VIH”, expresó Ronald Collazo, presidente de esa Asociación.

La actividad será totalmente gratuita y abierta al público, y representa una oportunidad única para que las personas puedan disfrutar de un espacio educativo e informativo, diseñado para empoderar a la comunidad con conocimiento y herramientas de prevención.

La Asociación de Médicos Tratantes de VIH reafirma su compromiso con la salud pública y con brindar a la población puertorriqueña los recursos necesarios para enfrentar el VIH con información, prevención y sin estigmas.