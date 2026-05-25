Embarazadas, madres lactantes y sus familias aún tienen oportunidad de integrarse al ciclo de conferencias gratuitas de lactancia materna que continuará ofreciendo el Hospital Auxilio Mutuo durante los próximos meses.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo educativo y comunitario abierto a toda la población, sin importar dónde planifiquen tener a su bebé o hayan dado a luz.

Las próximas sesiones se celebrarán los lunes 2 de junio, 6 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre y 2 de noviembre de 2026, en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el hospital de Hato Rey.

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“Estas conferencias buscan acompañar a las familias desde etapas tempranas del embarazo y ofrecer herramientas prácticas para que puedan tomar decisiones informadas y sentirse apoyadas durante el proceso de lactancia. Nuestro interés es crear un espacio accesible donde las personas puedan aclarar dudas, fortalecer conocimientos y prepararse con mayor confianza”, expresó Jacqueline Rivera Santiago, gerente de Maternidad del Hospital Auxilio Mutuo y enfermera graduada.

Las sesiones ofrecen orientación basada en evidencia y apoyo práctico sobre temas como preparación durante el embarazo, técnicas de agarre y posición, expectativas reales de las primeras semanas, establecimiento de la lactancia y recursos disponibles para las familias.

Maritza Medina, educadora perinatal certificada, educadora certificada en lactancia materna y presidenta de la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico, por su parte, destacó la importancia de prepararse antes del nacimiento del bebé.

“La lactancia es un proceso natural, pero también uno que se aprende. La educación durante el embarazo y el acompañamiento adecuado pueden marcar una diferencia importante en la experiencia de cada familia. Cuando una madre llega preparada, se siente más segura y cuenta con herramientas para enfrentar retos comunes con mayor tranquilidad”, sostuvo Medina.

La continuidad de estos espacios educativos coincide además con iniciativas que promueven la importancia de la leche materna y el apoyo comunitario a las familias lactantes. Este mes de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, una fecha que resalta la importancia de crear redes de apoyo y acceso a información confiable para madres y bebés.

Las conferencias son gratuitas y abiertas al público general.

Para más información, pueden comunicarse al (787) 754-2000 extensión 1380, o al (787) 348-1010.