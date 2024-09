La cantante pop María Becerra sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores con un comunicado que compartió en su cuenta personal de Instagram junto a su pareja, Julián Reininger, conocido artísticamente como J Rei. En el mismo, detalló que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica debido a un embarazo ectópico.

En la publicación que compartió se la ve a ella recostada en la cama del centro médico donde se atendió debido al embarazo ectópico. En la fotografía también se ve a su actual pareja J Rei, quien le toma la mano para posar.

En el pie de la publicación, María Becerra contó qué le sucedió en las últimas horas. “Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor”, introdujo.

Luego, la cantante, que se encuentra en plena gira de conciertos en Sudamérica, México y Estados Unidos, contó detalles de los síntomas que sintió. “Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia”, manifestó y contó cómo fue pasar por todo esto: “Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos, ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro, ya que nos sobra amor y todo una vida por delante)”.

Finalmente, la artista agradeció al equipo médico, a su familia y amigos que la contuvieron en este momento para la pareja. “Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado. Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo”, concluyó.

¿Qué es un embarazo ectópico, el diagnóstico que recibió María Becerra?

En este contexto, muchos fanáticos se preguntaron de qué se trataba el embarazo ectópico.

De acuerdo con el sitio especializado MayoCLinic, un embarazo ectópico comienza con un óvulo fecundado, que se adhiere al revestimiento del útero. Se produce “cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero”, explicaron.

Este tipo de embarazos se producen, con mayor frecuencia, en las trompas de Falopio, que es “un tubo en el que se transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero”. También se puede producir en otras partes del cuerpo, como los ovarios, cavidad abdominal o el cuello del útero.

Por el lugar donde crece el óvulo fecundado, los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad, ya que el óvulo no puede sobrevivir. En resumen, el aumento del tejido puede provocar un sangrado que puede poner en riesgo la vida, si es que no es tratada a tiempo.

En condiciones normales, un embarazo saludable, el óvulo fertilizado se une al revestimiento del útero. En cambio, en un embarazo ectópico, el óvulo se une a un lugar fuera de él.