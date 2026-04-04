¿Se distrae con facilidad, le cuesta concentrarse o siente que su mente funciona más lento de lo normal? No es falta de disciplina o estrés, sino esa sensación difusa de tener la cabeza ‘nublada’.

Vivimos en una época que exige atención constante, pero al mismo tiempo la sabotea: exceso de pantallas, sobrecarga de información y, sobre todo, una alimentación que no está diseñada para sostener el rendimiento del cerebro.

En este contexto, el concepto debrainfood—o alimentos con efecto nootrópico— ha ganado relevancia en la investigación científica. No se trata de soluciones rápidas ni de ‘superalimentos’ milagrosos, sino de entender qué nutrientes y patrones alimentarios favorecen realmente a la claridad mental.

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Niebla mental

La niebla mental o brain fog no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma complejo y multidimensional que refleja cambios reales en nuestra función cognitiva. Según explicó Beth Czerwony, nutricionista de Cleveland Clinic, aunque no constituye un diagnóstico médico formal, esta experiencia subjetiva es la manifestación de factores críticos como el estrés, la falta de sueño, los desequilibrios hormonales o las deficiencias nutricionales.

Desde una perspectiva nutricional, la experta Jenny García, jefa de nutrición de Sanna División Ambulatoria, precisó que este fenómeno se define como un estado de hipometabolismo cerebral o déficit energético, caracterizado por la dificultad persistente para concentrarse y una lentitud inusual en el procesamiento de la información, lo que deriva en una fatiga mental que no desaparece con el descanso habitual.

A nivel cerebral y metabólico, la niebla mental se produce cuando se altera el equilibrio entre la demanda de energía del cerebro y su capacidad de respuesta. “El cerebro necesita un aporte constante de glucosa, oxígeno y una adecuada comunicación neuronal para sostener funciones como la atención o la memoria. Cuando factores como el estrés prolongado, la falta de descanso o la inflamación interfieren en este equilibrio, el rendimiento cognitivo disminuye. En estas condiciones, se genera una sobrecarga cerebral: áreas como la corteza prefrontal y la ínsula aumentan su actividad como señal de esfuerzo excesivo, se acumula glutamato dificultando el procesamiento mental, disminuyen los niveles de dopamina, afectando la motivación y, en algunos casos, aparece inflamación leve que interfiere en la comunicación entre neuronas. Todo esto contribuye a una sensación de agotamiento y menor claridad mental”, detalló la doctora Marita Ramos, médico ocupacional de Mafpre.

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El efecto de los alimentos

Cuando se habla de niebla mental, la evidencia clínica muestra que muchas veces el origen está en lo que comemos a diario. Por ejemplo, una dieta rica en azúcares refinados y alimentos ultraprocesados genera fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre que no solo desestabilizan la energía, sino que promueven procesos inflamatorios que afectan la función cerebral.

Este escenario se agrava cuando existen deficiencias nutricionales —como vitaminas del complejo B, hierro, ácidos grasos omega 3 y antioxidantes—que influyen directamente en la memoria y la capacidad de concentración.

“El impacto de los productos ultraprocesados es sistémico: su alta carga glucémica intensifica el desequilibrio energético mientras que su nulo aporte de fibra debilita el soporte que el cerebro requiere para operar. Fomentan el estrés oxidativo y alteran la microbiota intestinal. Esta degradación del eje intestino-cerebro termina por boicotear el rendimiento cognitivo, transformando una mala nutrición en una barrera invisible para la claridad mental”, destacó Linda Flores, nutricionista de Sanitas Consultorios Médicos.

Por eso, Robinson Cruz, nutricionista clínico oncológico y presidente de la Asociación Peruana de Nutrición Clínica Oncológica, enfatizó que ciertos patrones alimentarios deben limitarse para proteger la función cognitiva. Entre ellos destacan las bebidas azucaradas, los alimentos ricos en sacarosa como miel o panela, y los productos ultraprocesados como sopas instantáneas, embutidos, panes industriales, harinas refinadas y frituras.

Sin embargo, el problema no se limita únicamente a los alimentos ‘no saludables’. Czerwony señaló que incluso alimentos considerados saludables pueden desencadenar niebla mental en personas con sensibilidades específicas. Un ejemplo claro es el gluten en individuos con enfermedad celíaca, donde su consumo provoca una respuesta inflamatoria que puede manifestarse como confusión o falta de claridad mental.

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Además, no todos procesamos los alimentos de la misma manera. Reacciones individuales a granos o ingredientes específicos pueden desencadenar una respuesta digestiva que impacta la química del cerebro.

Una dieta adecuada

La claridad mental no depende de un solo alimento, sino de un conjunto de nutrientes que favorecen el funcionamiento óptimo del cerebro. Desde un punto de vista científico, un alimento nootrópico —también llamado brainfood— es aquel que contiene compuestos capaces de apoyar funciones cognitivas como la memoria, la atención y el aprendizaje.

De acuerdo con Flores, estos efectos se producen a través de mecanismos como la mejora del flujo sanguíneo cerebral, la reducción del estrés oxidativo, el apoyo a la síntesis de neurotransmisores y la protección de las neuronas. “Para que un alimento sea considerado verdaderamente nootrópico, debe aportar compuestos con evidencia científica que respalden su efecto en la función cognitiva, tener una buena biodisponibilidad, contribuir a la salud metabólica general y formar parte de un patrón dietético equilibrado que favorezca el funcionamiento cerebral a largo plazo”, expuso.

Para Ramos y Flores entre los más destacados se encuentran los ácidos grasos Omega 3 (especialmente DHA), las vitaminas de complejo B (B1, B6, B9 y B12), la vitamina D, la colina, minerales como el hierro, el yodo, el magnesio, el zinc y el selenio, así como antioxidantes (vitamina C, E y A, luteína y zeaxantina) y ciertos aminoácidos.

Algunos alimentos concretos que contienen esos nutrientes son los pescados, las verduras de hojas verdes, los frutos rojos, los huevos, los frutos secos y semillas, el cacao puro, el té verde, el aceite de oliva y el aguacate, y las legumbres y cereales integrales.

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La claridad mental no depende únicamente de alimentos aislados, sino de un sistema más complejo. Como precisó la nutricionista Beth Czerwony, los estudios actuales indican que el patrón alimentario completo tiene un mayor impacto en la función cognitiva. Aunque ciertos alimentos específicos aportan nutrientes clave, es la combinación y la consistencia de una dieta rica en componentes como grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales lo que favorece un mejor funcionamiento cerebral a largo plazo.

Más allá de los nutrientes sólidos, el agua es el pilar olvidado del rendimiento intelectual. De acuerdo con el doctor Cruz, el cerebro está compuesto por hasta un 75 % de agua, lo que significa que cualquier alteración en el nivel de hidratación impactará considerablemente en las funciones cerebrales.

“Esta dependencia es tan crítica que una pérdida de apenas el 2 % de agua es suficiente para reducir la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo de forma casi inmediata. Para evitar este ‘apagón’ cognitivo, es recomendable un consumo constante no solo de esta bebida, sino de alimentos con alto contenido hídrico que cooperen en mantener el equilibrio mental”, recalcó Jenny García.