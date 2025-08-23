“Vive Más”: médico boricua lanza plataforma para vivir mejor y más años en Puerto Rico
Con enfoque en prevención, longevidad funcional y calidad de vida, busca guiar a los puertorriqueños hacia una salud sostenible y libre de falsas promesas.
Ante la creciente crisis de salud que enfrenta Puerto Rico, el médico puertorriqueño, Abdiel Cruz Loubriel presenta “Vive Más”, una innovadora plataforma educativa diseñada para ayudar a las personas a vivir más y mejor, con un enfoque preventivo, práctico y libre de falsas promesas.
Según datos ofrecidos por Cruz Loubriel, e; 45 % de los adultos en la Isla tienen presión alta, más del 70 % vive con sobrepeso u obesidad, Casi el 20 % tiene diabetes y 1 de cada 4 personas vive con una condición de salud mental como ansiedad o depresión.
Resaltó que a esto se suman altos niveles de sedentarismo, mala calidad de sueño y pérdida acelerada de funcionalidad física, lo que tiene como resultado una “mala longevidad”, es decir, vivir más años, pero enfermos y con menor independencia.
El doctor indicó que “Vive Más nace para darle dirección a la gente en medio de tanta información confusa o contradictoria sobre salud”, explicó Cruz Loubriel.
“Como médico, veo todos los días cómo las personas quieren cuidarse… pero no saben por dónde empezar, o se pierden en consejos sin base científica. Nuestro compromiso es filtrar, simplificar y guiar con evidencia, adaptado a nuestra realidad puertorriqueña”, sostuvo Cruz Loubriel.
Lo que hace diferente a Vive Más
1. Información filtrada por criterio médico – Todo el contenido es revisado por médicos y profesionales de la salud para garantizar que esté basado en evidencia, sea seguro y aplicable a la vida real.
2. Sin venta de productos ni agendas ocultas – Vive Más no promueve suplementos, dietas milagrosas ni servicios de pago disfrazados de educación.
3. Enfoque en la longevidad funcional – No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con fuerza, independencia, claridad mental y propósito.
4. Impacto social y económico – Mejorar la salud de la población no solo cambia vidas, también reduce los costos médicos y la carga sobre el sistema de salud.
5. Acceso gratuito y práctico – La plataforma ofrece boletines semanales, videos educativos, artículos, entrevistas y eventos comunitarios sin costo para el usuario. Además se ofrecen talleres presenciales.
Los 7 pilares de Vive Más
La propuesta educativa de Vive Más se basa en siete pilares clave para una buena longevidad:
1. Nutrición
2. Movimiento y ejercicio
3. Descanso
4. Equilibrio mental y emocional
5. Propósito y comunidad
6. Prevención médica y seguimiento
7. Mente activa
Cada uno de estos pilares está respaldado por estrategias concretas y fáciles de aplicar, pensadas para que cualquier persona, sin importar su condición física o edad, pueda comenzar a cuidarse de forma sostenible.
Más que una plataforma, un movimiento
Vive Más busca convertirse en un movimiento social de salud preventiva en Puerto Rico.
“Cuando una persona se cuida, impacta a su familia, a su comunidad y al país entero. Vivir más y mejor no es solo un beneficio personal, es un acto de responsabilidad social”, recalcó Cruz Loubriel.
Señaló que la meta de Vive Más es clara: mejorar la calidad de vida y ayudar a que Puerto Rico viva no solo más años… sino mejores años con más funcionalidad e independencia