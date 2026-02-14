Felicitaciones por teléfono, por correos electrónicos, por las redes sociales, los regalos a última hora, llegar a comer o a cenar a tiempo. Es la fecha más romántica del año, pero si no te organizas pudiera convertirse en una pesadilla para ti o para tu pareja.

Aquí 14 puntos que no debes olvidar para celebrar el mejor Día del Amor y la Amistad: