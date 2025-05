Casi todas hemos conocido mitos sobre el amor romántico que nos hacen formar una idea de cómo debería verse una relación “perfecta”.

Estas falsas nociones pueden afectarnos de diversas formas, ya sea limitando nuestra idea del amor, creando una falsa idealización que tal vez nunca llegará o romantizando conductas inaceptables.

Desde las películas de Disney en donde el príncipe azul siempre llega o las canciones en donde se jura amor eterno a pesar de que ni conozcas a la persona en cuestión, la construcción de mitos sobre el amor romántico está en todo lo que nos rodea.

Idealizar cómo debería ser una relación según los estándares de amor romántico puede ser peligroso, pues estas expectativas nos pueden hacer caer constantemente en la decepción y el dolor. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Sevilla, este tipo de mitos pueden preparar el terreno para una relación tóxica y derivar junto con otros factores en situaciones de violencia.

PUBLICIDAD

Las ideas de una relación deberían estar basadas en la realidad, aceptando que el amor romántico no es como un cuento de hadas. Entonces, ¿cuáles son esos mitos? Veamos:

1. Hay una sola persona destinada para ti

Esta idea que nos puede parecer romántica suele estar lejos de la realidad. Es uno de los principales mitos que enlista Psychology Today de acuerdo con la Universidad de Sevilla, principalmente porque una persona puede tener diversas conexiones románticas significativas y valiosas a lo largo de su vida.

Además, no todas las personas viven el amor romántico de la misma manera; existen, por ejemplo, dinámicas poliamorosas (con consentimiento de todos los involucrados) que no pierden validez o significado por no vivirse como monogamia.

De otro lado, si se busca que una conexión romántica sea duradera se deben trabajar varios aspectos en la relación a lo largo del tiempo, pero no quedarse en una relación tóxica creyendo que esa persona está “destinada” para ti.

2. El amor siempre debe sentirse con la misma intensidad

Está más que comprobado que las etapas del enamoramiento pueden variar en una relación, pues es completamente natural que el vínculo evolucione. En este proceso, los primeros meses suelen estar llenos de pasión, pero también es normal que a lo largo de la relación los sentimientos cambian su intensidad.

También solemos identificar al amor como si fuera una emoción, lo cual no es cierto, aclara la publicación Greater Good de la Universidad de Berkeley. Aunque la ciencia todavía no define exactamente cuántos tipos de amor hay, sí existe consenso en que existen diversos tipos y por lo tanto el amor no es una emoción. Por ejemplo, el enamoramiento puede estar relacionado con euforia y nerviosismo.

PUBLICIDAD

3. El amor debe completarte

Es común creer que nuestra pareja ideal debe hacernos sentir completas, como si se tratara de la clásica historia de la “media naranja”. En realidad, este mito puede influir en el desarrollo de dependencia emocional.

El amor puede verse como algo que te permite disfrutar de tu individualidad, pero que en esa elección tú misma decidas estar con una pareja.

4. El amor solo trae momentos positivos

Si bien vivir enamorada trae muchos momentos de felicidad, también es posible que esto no siempre sea así. No está mal que de pronto las cosas no siempre sean color de rosa, que haya discusiones o desacuerdos.

Relacionarnos con otra persona es aceptar que es diferente a nosotras y que no por eso los desacuerdos siempre son sinónimo de algo malo. Encontrar el equilibrio en estas situaciones puede fortalecer la relación. Otro ejemplo: puedes sentir amor por una persona que no te ama y eso te trae emociones como la tristeza.

5. El amor lo puede todo

Cuando en las relaciones románticas las cosas se tornan complicadas pueden ser parte de un mal momento o algo que se debe trabajar en pareja. Sin embargo, hay muchas situaciones en que sentir amor no es suficiente para salvar una relación. Por ejemplo, si en ella comienza a haber violencia de cualquier tipo. En otros tipos de situaciones durante la relación se necesita paciencia, empatía, madurez e inteligencia emocional, por ejemplo. Porque aunque el amor es necesario para que una relación funcione, no es lo único importante.