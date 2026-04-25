( El Tiempo / GDA )

¿Pueden un hombre y una mujer mantener una amistad sin que intervenga la atracción? La pregunta, presente en el debate social desde hace décadas, ha sido abordada por investigaciones científicas que analizan cómo influyen el deseo, las percepciones y los factores culturales en estos vínculos.

“Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos”, afirmó el personaje de “Harry” en la película “Cuando Harry conoció a Sally” (1989). “La parte del sexo siempre se mete en el medio”.

Décadas después, esta idea continúa presente en conversaciones cotidianas y en el análisis académico.

La psicología, la biología evolutiva y la ciencia del comportamiento han intentado responder esta pregunta con evidencia empírica, aunque los resultados siguen mostrando matices y no una conclusión definitiva.

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¿Qué muestran los estudios sobre la amistad entre hombres y mujeres?

Un estudio realizado en el año 2000 por los psicólogos April Bleske y David Buss, de la Universidad de Texas, analizó las percepciones de estudiantes sobre amistades con personas del sexo opuesto. Los resultados evidenciaron diferencias según el género.

Mientras que los hombres señalaban como beneficio el acceso o la posibilidad de acceso sexual, las mujeres valoraban la protección.

Ambos coincidían en que estas amistades ofrecían una ventaja particular: entender mejor cómo piensa el otro género.

La conclusión del estudio indicó que la respuesta a la pregunta depende, en gran medida, del sexo de quien responde.

Atracción y percepciones: ¿quién interpreta qué?

Una investigación publicada en 2012 en “Scientific American” profundizó en la dinámica de la atracción. Al estudiar a 88 pares de amigos, los investigadores encontraron que los hombres reportaban mayor atracción hacia sus amigas que a la inversa.

Además, se identificó una diferencia en la percepción: los hombres tendían a creer que su interés era correspondido, mientras que las mujeres asumían que no existía atracción por parte del otro.

Según el estudio, los hombres sobreestimaban el interés romántico de sus amigas y las mujeres lo subestimaban.

¿Influye el contexto de pareja en estas amistades?

Una investigación de 2022 publicada en Evolutionary Psychology analizó a personas en relaciones comprometidas que mantenían amistades con alguien del sexo opuesto.

El estudio encontró que el atractivo físico del amigo influía en el interés sexual en ambos sexos, aunque con mayor intensidad en los hombres.

En el caso de las mujeres, ese interés estaba condicionado por la calidad de su relación de pareja. Si existía satisfacción y apoyo, la atracción hacia el amigo no se traducía en deseo.

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Las autoras vincularon estos resultados con la hipótesis del “mate switching”, que sugiere que las amistades pueden funcionar como alternativas potenciales de pareja.

La psicóloga clínica Macarena Gavric Berrios explicó que estas amistades están atravesadas por factores sociales y psicológicos que no suelen aparecer en vínculos entre personas del mismo sexo.

“Estos vínculos suelen estar más expuestos a la sexualización y a expectativas externas que los interpretan como potencialmente románticos”, señaló.

También indicó que la interacción con alguien hacia quien existe orientación sexual puede activar procesos vinculados a la atracción, incluso de forma inconsciente.

¿La atracción invalida la amistad?

Según la especialista, la existencia de atracción no implica necesariamente que la amistad deje de serlo.

“Una amistad puede ser completamente real y saludable aun cuando exista atracción, siempre que esta no se convierta en expectativa”, afirmó.

La clave, sostuvo, está en cómo se gestiona esa atracción y en evitar que genere conductas ambiguas o distorsione la comunicación.

Uno de los escenarios más complejos es cuando una de las partes desarrolla sentimientos románticos. Este fenómeno, conocido como asimetría vincular, modifica la dinámica de la relación.

“La persona que desea más tiende a aumentar su inversión emocional y a interpretar señales ambiguas como reciprocidad”, explicó Gavric Berrios.

Del otro lado, quien no comparte esos sentimientos puede experimentar incomodidad o evitar conversaciones claras, lo que genera ambigüedad y tensión.

Claves para sostener una amistad clara

La especialista identificó condiciones que favorecen la estabilidad de estas relaciones:

Límites explícitos sobre la intimidad

Transparencia emocional

Coherencia en la conducta

Buena regulación emocional

Revisión del vínculo ante cambios

Expectativas alineadas

También advirtió sobre factores que pueden generar ambigüedad:

Límites difusos

Coqueteo, incluso no intencional

Necesidades afectivas no resueltas

Contextos de alta intimidad

Expectativas culturales que sexualizan el vínculo

Una respuesta sin conclusiones absolutas

La evidencia científica no descarta la posibilidad de la amistad entre hombres y mujeres, pero indica que estas relaciones suelen operar bajo condiciones particulares.

“No es necesariamente la diferencia de género lo que determina su continuidad, sino la claridad vincular que, lejos de ser espontánea, se construye”, concluye Gavric Berrios.