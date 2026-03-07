En el amplio espectro que abarca la diversidad sexual se encuentra la fraisexualidad, una preferencia que puede ayudar a dilucidar aspectos que pueden llegar a confundir a ciertos individuos.

En primer lugar, se debe decir que la fraisexualidad no es una orientación sexual, sino más bien una predilección que tienen algunas personas que pueden catalogarse como asexuales.

¿Qué es la fraisexualidad?

Generalmente, en las relaciones interpersonales, entre más detalles se conocen acerca de una persona, más aumenta la conexión sexual y personal entre ambos.

Sin embargo, alguien fraisexual es a quien le pasa todo lo contrario; su atracción sexual se empieza a ver disminuida cada vez que establece conexiones profundas con una pareja.

De acuerdo con la guía de recursos Western Aces de la Universidad de Western Washington, esta preferencia es lo contrario a la demisexualidad, en la cual entre más grande es el vínculo de afecto, más atracción sexual se siente.

“Tienden a perder el interés sexual una vez que la excitación inicial desaparece y forman un vínculo emocional. Pero es importante tener en cuenta que aquí estamos hablando de interés sexual. Los fraisexuales no necesariamente perderán el interés romántico en una pareja”, afirmó Emma Hewitt, educadora sexual para el portal ‘AskMen’.

Silvana Savoini, psicóloga y sexóloga, explicó en sus redes sociales que esta situación puede darse a causa de una idealización que luego no cumple con las expectativas.

“La atracción dura el instante en el que se encuentra un cuerpo para dar vida a la propia fantasía; en cuanto se descubre a la persona portante de ese cuerpo en su integridad, pierde eficacia el personaje”, dijo.

¿Cómo es tener una relación con un fraisexual?

Que se pierda el atractivo sexual no quiere decir que los fraisexuales no puedan enamorarse o mantener relaciones estables. De acuerdo con algunos sexólogos consultados por la revista estadounidense ‘Esquire’, la clave para estar con este tipo de personas es establecer una comunicación clara que permita innovar dentro del noviazgo.

Estar con un individuo que también comparta la misma preferencia puede ayudar a que haya un mejor entendimiento de la situación, ya que ambos están experimentando lo mismo.

Mantener relaciones afectivas abiertas, hacer intercambio de parejas e incluso agregar una nueva persona pueden ser mecanismos que ayuden a mantener la llama viva, desde que se hagan con el consentimiento de las partes.

“Si el sexo es un factor clave o la principal prioridad en una relación, entonces alguien fraisexual puede ser más adecuado para una relación no monógama donde tener relaciones sexuales con personas que no conocen bien es una parte aceptada de la relación”, aseguró Louise Rumball, sexologa y creadora del pódcast ‘OPENHOUSE Relationship’ para ‘GQ’.