El Tribunal Federal en Puerto Rico emitió una decisión que permite a las personas no binarias actualizar su certificado de nacimiento.

La jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenó al Registro Demográfico que incorpore una tercera opción de género en los certificados de nacimiento, lo que permitirá que las personas que no se identifican como masculinas ni femeninas obtengan un documento que refleje su identidad.

¿Qué es una persona no binaria?

Una persona no binaria es aquella cuya identidad de género no se ajusta exclusivamente a las categorías de hombre o mujer. Pueden identificarse con ambos géneros, con ninguno, o con una identidad de género que varía con el tiempo.

Cabe destacar que “binario” significa “que está formado por dos elementos”, según la Real Academia Española.

Esta identidad no es poco frecuente. Según referentes de la comunidad LGBTQ+, cada vez más personas, especialmente jóvenes, se identifican como no binarias.

No todas las personas no binarias tienen la misma orientación sexual. Pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales o incluso asexuales, y pueden tener relaciones con varones, mujeres o personas transgénero.

Es importante destacar que ser no binario no es lo mismo que ser intersexual. Mientras que la identidad no binaria se refiere a cómo una persona se siente y se identifica en términos de género, independientemente de los atributos biológicos, ser intersexual hace referencia a una condición médica en la cual una persona nace con características sexuales (como cromosomas, genitales o órganos reproductivos) que no encajan en las definiciones tradicionales de masculino o femenino.

La intersexualidad está relacionada con características biológicas, mientras que la identidad de género no binaria es una experiencia personal y social relacionada con cómo alguien se identifica.