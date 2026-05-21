¿Necesitas una señal del universo? A partir de esta semana, todos los jueves podrás encontrar en PrimeraHora.com el horóscopo de Madame Mela, con mensajes directos, consejos prácticos y ese toque de sabiduría cósmica que te ayudará a navegar lo que viene.

Ya sea que estés tomando decisiones importantes, enfrentando cambios o simplemente buscando un empujoncito astral, Madame Mela te ofrece una lectura para cada signo del zodiaco con el estilo cercano y honesto que la caracteriza.

Descubre qué tienen preparado los astros para ti esta semana y prepárate para recibir las señales que el universo te está enviando.

🐏 ARIES

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Tú empezaste la semana con un to-do list bien largo. Tienes 20 cosas encima y no sabes ni por dónde empezar. No te abacores ni te vayas en la mala, aunque la lista esté larga, tú puedes con eso y más. Vas a tener una energía que no hay quién te frene. Puede que haya un cambio de planes en uno de los proyectos, no lo resistas, ese cambio es para bien.

🐂 TAURO

Tú estás en la tuya. No tienes energía para dramas bobos ni papelones ajenos ahora mismo. Tú vida está tan tranqui que hasta te aburre no tener un buen chismecito para contarle a tus panas. Disfruta esta paz mientras dure porque ya mismo viene una aventurita para que tengas anécdotas que contar.

👬 GÉMINIS

Ahora es que es. Tu temporada arranca esta semana y vas a sentir el empuje. Algo en ti despierta y de repente se te prende el bombillo y todo va a arrancar de la nada. Hay una idea o decisión que esta semana se mueve. No la dejes ir. Escríbela, grábala, lo que sea, pero que no se escape.

🦀 CÁNCER

Tú estás reflexivo, con la mirada perdida en un viaje existencial del futuro. No estés pidiendo consejos que no vas a seguir ni pidiéndole opiniones a medio mundo. Tú sabes la que hay, tú sabes lo que necesitas hacer y te tienes que dejar de hacer el loco o la loca. Cierra los ojos y visualízate tomando esa decisión.

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🦁 LEO

Esta semana empieza un countdown. Es semana de estreno y de salir a la calle a dar un caretazo. Llama a tu corillo y actívalo porque el Universo te quiere en la calle haciendo conexiones y enseñándole al mundo lo que llevas trabajando. Importante: No estoy diciendo que te vayas a lo loco jangueando, es para que hagas networking profesional. Mucho ojo.

👧 VIRGO

Lamento informar que esta semana puede que te cambien los muñequitos en el trabajo. Me da pena porque esta es tu peor pesadilla, pero todo va a estar bien. No lo pienses mucho, ni te vayas en un rant eterno. Esto es parte de, cambia de dirección sin quejarte y respira hondo. Lo vas a superar y vas a ver que no fue para tanto.

⚖️ LIBRA

Tú estás con la pata alzá. Vas a salir de la cueva y vas a estar en cuanta fiesta te inviten. Ojo con las personas que conozcas esta semana, hay mucha gente puesta para colaborar, romances inesperados o simplemente con la que vas a conectar como pana. Di que sí y piensa después.

🦂 ESCORPIO

Mi vida, tienes que poner orden en tus finanzas. No sé cómo más decírtelo. Cobras y en 2 días estás pela’o de nuevo. Eso se va a acabar pronto, pero te tienes que poner las pilas. Te va a llegar una oportunidad de trabajo o un depósito que te va a dar paz mental, pero es importante que a partir de ahora, todo lo que entre a tu cuenta de banco lo inviertas sabiamente.

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🏹 SAGITARIO

Esta semana la cosa se pone buena. Veo movimiento en el panorama: puede que sea un viaje o que tengas una idea bien loca con potencial. Sea lo que sea, abre la puerta y arranca. Es hora de salir de la rutina y cambiar de ambiente para que te pompees más.

🐐 CAPRICORNIO

Tú estás teniendo un reality check. Te vas a dar cuenta de todo lo que te estanca y que no está a tu nivel. Hay cosas y gente que orgánicamente van a salir de tu vida y aunque no lo veas ahora mismo, esto es lo mejor. No lo resistas, confía en que lo que se está acomodando esta semana tiene un propósito.

🏺 ACUARIO

Tienes la mente encendía esta semana. Vas a estar de idea en idea, hablando hasta con la pared y con la mente a millón. Aprovecha esa energía y esa activaera porque cuando te da, sabes que rinde frutos. Hay una propuesta que llevas rato pensando y que quieres compartir, esta es la semana perfecta para tirar eso al medio.

🐟 PISCIS

Mi vida, siento que llevas unas semanas con veinte cosas en la cabeza y tener tanto que hacer te paraliza. Llevas rato buscando algo que no sabes qué es, pero esta semana vas a tener una epifanía potente, una dosis alta de claridad y al fin vas a dar en el clavo. Ahora es que la cosa se va a empezar a mover.